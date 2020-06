Juguetes Waldorf y Montessori, la mejor elección para tus hijos

Contenido patrocinado

Cuando se trata de mejorar el desarrollo de tus hijos y a la vez cuidar el medio ambiente, los juguetes Waldorf y Montessori, son a día de hoy la mejor opción que tienes a tu disposición.

Gracias a la gran variedad que existe puedes ayudar al desarrollo de numerosas áreas para tus hijos, como la creatividad o la resolución de problemas. Además, contando con empresas que fabrican estos juguetes, podrás encontrar el perfecto para tus hijos. Beneficios de estos juguetes Actualmente, los juguetes Waldorf y Montessori están siendo ampliamente demandados por los distintos beneficios que ofrecen, siendo un elemento esencial cuando se trata de los más pequeños del hogar, ya que están diseñados específicamente para ellos. Entre los beneficios que ofrecen estos juguetes, podemos mencionar los siguientes: 1) Empresas especializadas Gracias a empresas especializadas en juguetes ecológicos y con estilo propio, como Habitar las Formas, puedes contar con profesionales que se encargan de fabricar juguetes a partir de la madera y productos ecológicos, de manera que siguen la filosofía de Waldorf y Montessori, garantizando así que cada pieza aporte al desarrollo de tus hijos. Cada uno de los juguetes lo realizan de forma artesanal, cuidando hasta el más mínimo detalle, con colores atractivos que capten y estimulen la creatividad de tus hijos. Además, ofrecen una amplio catálogo donde puedes comprar juguetes que vayan acorde con su edad, y que logren estimular las zonas de desarrollo de mayor importancia durante sus distintas etapas de crecimiento. Cada uno de estos juguetes sigue la pedagogía de Waldorf y Montessori, por lo cual tienes garantizado el mayor cuidado en la fabricación de cada uno de ellos, aprovechando así beneficios que ofrecen ambas pedagogías para el desarrollo de tus hijos. 2) Productos ecológicos Por otro lado, no solo vas a beneficiar el desarrollo de habilidades en tus hijos, sino que también vas a cuidar del medio ambiente, dado que al ser fabricados de forma artesanal, solo utilizan madera para elaborarlos. Además utilizan fibras vegetales, pinturas con pigmentos naturales, aceites orgánicos, entre otros. Solo productos que sean ecológicos, renovables y que no causen ningún daño al medio ambiente, tanto en su elaboración como al desecharlos. Tampoco hacen uso de tornillos o anclajes metálicos, utilizando cola para ensamblar las piezas de los juguetes, los cuales están libres de formaldehidos. De igual manera sirven para ayudar a los niños y niñas a crear una conciencia para el cuidado del medio ambiente, logrando así que tomen acciones de forma indirecta o directa, para cuidarlo. 3) Incentiva el desarrollo El uso de estos juguetes tiene como principal objetivo estimular el desarrollo de tus hijos, y gracias a ellos, los beneficios son muchos. Uno de ellos es que ayuda a entretener a tus hijos mientras van expandiendo habilidades, tanto físicas, sociales como psicológicas. Además estimulan la creatividad, la capacidad de resolver problemas y poder tomar decisiones, mejorar su lógica y el pensamiento divergente. También influyen en su inteligencia emocional, dado que aprenden a gestionar situaciones conflictivas y poder verlas desde varios puntos de vista, para encontrar la mejor solución a las mismas. Un juguete muy útil La tabla curva Montessori está fabricada, al igual que los otros juguetes, en madera de bosques sostenibles, por lo que tus hijos pueden sentir la textura y la calidez de la naturaleza. La tabla curva sirve para la estimular la salud física y mental de tus hijos, dado que mejoran el desarrollo del equilibrio, les da un mayor control de sus movimientos y les incentiva a ejercitar su motricidad. Además, los niños pueden usar su imaginación y creatividad para darles el uso que prefieren, como una tabla, rampa, puente, carretera, caballo, entre otros, e incluso también pueden usarla como tobogán o como un banco, las posibilidades son diversas. Y al utilizar materiales naturales, no debes preocuparte porque tus hijos tengan alguna reacción desfavorable con el juguete. Gracias a estos juguetes podrás estimular el desarrollo de tus hijos, sin importar cuál sea su edad, logrando que mejoren sus habilidades a nivel de comunicación, pensamiento, toma de decisiones, creatividad e imaginación, las cuales beneficiarán diversos aspectos en su día a día, tanto a nivel físico, mental como social. Además de que el uso de estos juguetes no supone un daño al medio ambiente, por lo que no solo cuidarás el desarrollo de tus hijos, sino también el entorno en el que vivan.