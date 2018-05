Educa

Inditex y la Universidad de Tsinghua apoyarán globalmente la iniciativa 'Belt and Road' a través de becas universitarias

El presidente de Inditex, Pablo Isla, y el vicepresidente de la Universidad de Tsinghua, Yang Bin, han firmado un convenio por el que se becará a estudiantes procedentes de los más de 50 países incorporados a la iniciativa 'One Belt One Road', (The Silk Road Economic Belt and the 21st -century Maritime Silk Road).