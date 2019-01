El Gobierno abordará la próxima semana con CRUE y estudiantes el reglamento para la cotización obligatoria de prácticas

Pingarrón ha respondido así, durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, a las cuestiones planteadas por PP y Ciudadanos sobre esta materia que se incluye en un decreto ley del Gobierno y cuyo contenido ha generado las críticas de las universidades.

Con la medida del Ejecutivo, se dejaba la puerta abierta a que las universidades tuvieran que ocuparse de las cotizaciones de los estudiantes en prácticas, una medida que, ahora, el Gobierno debe desarrollar en un reglamento en un plazo de seis meses.

Es ese reglamento en el que empezarán a trabajar la semana que viene, según ha indicado Pingarrón, quien ha apuntado que el principal objetivo del Gobierno con este texto es encontrar la fórmula adecuada para cumplir con tres puntos: garantizar la existencia de estas prácticas; que su realización no recaiga, al menos en su totalidad, en los presupuestos de las universidades; y que garantice el derecho de los estudiantes.

La portavoz de Ciudadanos en materia educativa, Marta Martín, ha sido crítica con esta medida del Ejecutivo, en tanto en cuanto, no está recogido en las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que sean las universidades quienes tengan que financiar económicamente las cotizaciones de los becarios.

También el PP se ha referido a este tema. Su representante, José Jaime Alonso, que ha criticado que el Ejecutivo haya aprobado un decreto ley con un contenido que no ha consensuado "con nadie". "No hablaron ni entre los miembros de su Gobierno", ha apuntado.

SIN HORQUILLA DE TASAS HABRÁ MÁS COHESIÓN

Ambas formaciones han mostrado sus dudas, también, sobre otros de los aspectos que el secretaria general de Universidades ha destacado en su intervención: la eliminación de la horquillas de tasas universitarias y las tasas de reposición del personal de estos centros.

En el primero de los temas, el PP ha recordado a los socialistas que ellos ya eliminaron la horquilla en los PGE de 2018, mientras que Ciudadanos cree que este no es el mejor sistema porque, "genera una mayor desigualdad" entre las comunidades autónomas, sin cada una puede estipular de forma individual el precio de las tasas. A juicio de Martín, es "un error" que "van a pagar todos los españoles con impuestos" y "no va a mejorar que la gente que quiera ir a la universidad pueda hacerlo".

Pingarrón ha respondido esta eliminación de horquilla es, precisamente, una forma de "cohesión" y que los precios se estudiarán con los ejecutivos autonómicos, por primera vez, en la Conferencia General de Política Universitaria. En su opinión, este sistema acercará los precios de los centros públicos a los que se tenían en 2012 y acercará los precios de grado a los de máster, una cuestión "reclamada históricamente" por la comunidad educativa.

También tiene que ver con las competencias autonómicas la tasa de reposición del 100% y la cuantía planteada por el Gobierno en sus PGE para abordarla. La preocupación de la diputada 'naranja' en este sentido, es que no hay partida suficiente y que el Ejecutivo no tiene constancia de la cifra concreta de plazas que existen en los centros españoles. "Así no se puede tener una cifra realista", ha criticado Martín.

PLAZAS PARA PROGRAMAS DE EXCELENCIA

En respuesta, Pingarrón ha apuntado que ese número lo trabajan las autonomías y los propios centros. De este modo, cada universidad tiene su estructura de plantilla y es el Gobierno regional el responsable de realizar las reposiciones.

Por otra parte, y como novedad a este sistema de reposición, el secretario general ha explicado que la reserva del 15% de las plazas de investigador post doctoral se abrirá, en el caso de no cubrirse por completo, a investigadores de programas de excelencia nacional o internacional, lo que incluiría a investigadores de programas como Juan de la Cierva o Marie Curie. "El año próximo se intentará incluir algunos programas de excelencia regionales", ha indicado.

Otras de las iniciativas destacadas por Pingarrón, que se incluyen en estos PGE, son la recuperación de las becas Séneca, el aumento de las partidas para el programa Erasmus o la puesta en marcha del programa para post-doc internacional, que permite una estancia en el extranjero de entre 6 y 12 meses a aquellos investigadores que hayan terminado su tesis.

La portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Nagua Alba, ha celebrado las cuantías destinadas a Erasmus, el regreso de las becas Séneca. Pero, además, se ha mostrado preocupada por la recuperación de los recortes que ha sufrido el sistema desde 2012 y ha pedido al PSOE que modifique el sistema de becas actual --con cuantía fija y variable-- que puso en marcha el exministro del PP, José Ignacio Wert, y que, como ha recordado Alba, el PSOE criticó en su momento.