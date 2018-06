Gabilondo considera un "grandísimo acierto" que la "muy dialogante" Isabel Celáa sea la nueva ministra de Educación

"Tuve la ocasión de compartir con ella siendo consejera y yo ministro y es una persona que no tiene ninguna visión escorada de la educación, sino muy centrada. Es muy dialogante y busca los espacios de acuerdo", ha destacado Gabilondo este miércoles ante los medios a la salida del acto que ha celebrado en Madrid el 40 aniversario de la Federación de Enseñanza del sindicato CCOO.

A su entrada al acto, Gabilondo había asegurado no haber recibido ninguna llamada para que volviera a asumir la cartera de Educación, de la que fue responsable en el último gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero hasta el año 2011, y había reiterado que estaba "lleno de ilusión" ante el reto de optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid como cabeza de lista del PSOE.

Sobre Celaá, que fue consejera durante el Gobierno del socialista Patxi López en el País Vasco, Gabilondo también ha destacado su capacidad para alcanzar acuerdos. "Le deseo el mayor éxito posible, pero lo va a tener porque es trabajadora, y tiene una mentalidad de que hay que trabajar por el acuerdo, por el consenso, escuchando a los demás, sabiendo que hay que construir también con quienes piensan distinto y tienen otras posiciones anteponiendo el interés del país a cualquier otra cosa", ha explicado.

Gabilondo también ha valorado positivamente que Universidades se desgaje del Ministerio de Educación para incorporarse a la nueva cartera de Ciencia e Innovación que asumirá el astronauta Pedro Duque. "Me parece estupendamente bien, pero no hay que olvidar que la universidad es también educación superior, aunque no lo veo mal porque la educación es muy transversal", ha dicho el exministro, interpretando esta decisión de Pedro Sánchez como un intento de "impulsar la relación entre la universidad y la transformación de la sociedad".