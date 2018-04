Gabilondo: "Separar alumnos por sexos no es inconstitucional, pero no quiere decir que sea el mejor modelo educativo"

Gabilondo, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha asegurado respetar la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista contra los conciertos a colegios que separan a estudiantes por sexo pero ha cuestionado la conveniencia de la educación diferenciada.

"No comparto ese modelo porque lo que interesa es que hay que defender una educación en la que convivan chicos y chicas para aprender a vivir en la diferencia, respetar la diversidad de ideas, de género, sexo y religión, porque eso nos prepara para una vida en una sociedad abierta", ha afirmado.

En cuanto a los conciertos con centros de educación diferenciada, el exministro ha sido rotundo al afirmar que "no es el modelo que defiende" el Partido socialista. "A la hora de financiar con dinero público, defendemos que no sea educación que separa porque esa no es la mejor solución", ha añadido.

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE

Por otra parte, se ha referido a la polémica desatada por la presencia de cuatro ministros del Gobierno de Mariano Rajoy en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. El dirigente socialista ha asegurado "respetar la actitudes y convicciones de todos" pero sin olvidar que "las actitudes tienen consecuencias".

En este sentido, ha cuestionado la asistencia de los miembros del Gobierno de Rajoy a la citada procesión y les ha pedido que sean "un poco cuidadosos a la hora de expresarse como novios de la muerte (en alusión al canto legionario".

"Cuando uno está en modo ministro tiene que respetar la pluralidad de un país porque son los representantes de todos los ciudadanos creyentes y no creyentes, defensores de unas ideas y de otras", ha concluido.