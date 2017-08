Fiscalía investiga que en Andalucía se apruebe a alumnos de la ESO con asignaturas suspensas obviando septiembre

En el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Superior de Andalucía abre diligencias de investigación Penal y añade que el fiscal designado deberá llevar a cabo las actuaciones que estime conveniente dentro del plazo legalmente previsto desde la fecha de la incoación.

El presidente de APIA ha señalado sobre esta decisión judicial, que adelanta este viernes el diario ABC, que cuando vieron la "interpretación" en Andalucía del Real Decreto se dieron cuenta de que "no era lo correcto", puesto que "no se puede pasar de nivel educativo con las asignaturas de matemáticas y lengua a la vez".

En declaraciones a Europa Press, Puerto, que ha apuntado que el Real Decreto "no tiene nada que decir, ya que es en la LOE y en la Lomce donde está explicado el reglamento oficial educativo", pero que "en Andalucía estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana", ha explicado que aún no han recibido respuesta por parte de la Junta, por lo que ha criticado la "irresponsabilidad" de la consejera y el "desconocimiento" de la ley educativa.

"El Ministerio de Educación tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en Andalucía y tienen preocupación", ha resaltado, del mismo modo que ha señalado que independientemente de lo que hagan los tribunales "el Ministerio debería actuar".

Por último, ha querido destacar que "conceder un título descartando la posibilidad de que el alumno apruebe en la prueba extraordinaria de septiembre, no es hacerle ningún favor" y que hay que tener claro que "los calendarios lo pone la normativa educativa vigente", ha concluido.

Fue el pasado mes de julio cuando desde APIA denunciaron esta situación y cuando también explicaron que, "aprovechando" la publicación por parte del Ministerio del Real Decreto 562/2017 que regula la obtención de los títulos de Graduado en ESO y Bachiller y que dictamina que "se podrán titular los alumnos de cuarto de la ESO que al final del curso hayan suspendido dos asignaturas, siempre que no sean matemáticas y lengua, simultáneamente", la Inspección General de Educación "dictó instrucciones 'sotto voce' a las delegaciones territoriales de que dijeran a los directores que podían titular a los alumnos si los equipos docentes querían en junio sin mayor problema".

Ante esto, APIA anunció que había denunciado ante la Fiscalía Superior de Andalucía, porque la convocatoria extraordinaria de septiembre "sigue vigente", de hecho "el expediente administrativo concluye la primera semana de septiembre cuando se hacen las evaluaciones". "Eso no está derogado, pero la Inspección General lo deja de facto como si se hubiera derogado", afirma la asociación, que indica que "las instrucciones no existen legalmente y no podemos recurrirlas".

De este modo, aseguraron que "se ven obligados" a poner la denuncia correspondiente porque "el Decreto 301 dice claramente que está en pleno vigor, y que el curso para los alumnos suspensos finaliza en septiembre", por lo que "realmente se está haciendo una propuesta de titulación en junio a sabiendas de que hay que cerrar el acta en septiembre, que es cuando concluye el procedimiento administrativo".