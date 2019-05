El 70% de los estudiantes de FP Dual son contratados en las empresas en las que aprenden, según Fundación Bertelsmann

La Alianza para la FP Dual ha señalado que este tipo de formación se presenta como una "herramienta eficaz" para hacer frente al desempleo juvenil, ya que el 70 por ciento de los estudiantes se incorporan a la plantilla de las empresas donde han realizado sus aprendizajes.

"La FP Dual es una forma muy natural de aprender, con una clase teórica y después una práctica para aplicarlo. Es dual porque la responsabilidad está compartida entre el centro y la empresa", ha explicado el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil, en un almuerzo informativo celebrado con motivo de la adhesión de 1.000 miembros a la Alianza para la FP Dual cuatro años después de su creación.

En concreto, la asociación está formada por 549 empresas, 258 centros educativos, 123 asociaciones y 70 instituciones. "La FP Dual es buena para jóvenes, empresas y para toda la sociedad. Es un 'win, win, win' en el que todos ganan", ha destacado Belil.

Los especialistas, según ha asegurado, han demostrado que lo que le ocurra a la economía española "pasa por tener gente formada". "Otros países nos llevan décadas de adelanto. Con una FP Dual de calidad en España nos va a ir mucho mejor en las crisis económicas", ha precisado.

Para el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, las empresas han encontrado en la FP Dual "un entorno enriquecedor a la hora de compartir las mejores prácticas y de conectarse con la comunidad educativa". "El éxito nos anima a seguir impulsando la iniciativa para lograr que la FP Dual se convierta en una práctica reconocida en los diferentes sectores empresariales e industriales de este país", ha dicho.

Entre los retos a los que se enfrenta la FP Dual, Belil ha destacado la necesidad de que la formación sea "de calidad" para evitar "que la gente piense que no funciona" si el nivel es "más bajo". "Tener un buen tutor en la empresa y en el centro es fundamental", ha defendido.

Asimismo, ha apuntado que hay que otorgar un reconocimiento al tutor "por contribuir por encima de los demás al éxito presente y futuro de la empresa" y ha apostado por que los estudiantes reciban una remuneración. "Detrás de la remuneración está el compromiso. Si el chico recibe una remuneración obtienes un compromiso mayor", ha comentado.

En la misma línea, Belil ha hecho hincapié en que la FP Dual necesita una mayor difusión porque en España "no es tan conocida". "Es una gran desconocida y lo que no se conoce no se puede seguir. Estamos trabajando en una red de embajadores que han hecho FP Dual para que expliquen en qué consiste", ha explicado.

Por su parte, el director de formación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Carlos Tejeda, ha lamentado que en España hay un "grave problema" de competitividad empresarial debido a un "grave problema" de formación.

PASAR DE LA BAJA CUALIFICACIÓN A LA MEDIA CUALIFICACIÓN

En este contexto, ha señalado que es un "sinsentido" que en España haya un desempleo "tan alto" y que a su vez las empresas estén buscando expertos. "Nuestro gran problema es pasar de los perfiles de baja cualificación, que hay muchos, a perfiles de media cualificiación", ha concretado.

En su opinión, hace falta "cierta estrategia conjunta y de calidad" para hacer una FP Dual "de calidad". "Para la CEOE la FP Dual es una apuesta muy importante. Es importante que hubiera un poco más de orden, cierta normalización normativa y homogeneidad en la FP Dual", ha dicho Tejeda.

Durante su intervención, el vocal de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio de España y gerente de Integración Profesional de Repsol, Salvador Lorenzo, ha incidido en que la corresponsabilidad entre centro y empresa "es una de las claves" del modelo de FP Dual. "La alternancia para formar es una de las mayores virtudes de la FP Dual", ha indicado.

EL "DESPRESTIGIO" DE LA FP DUAL, UN "LASTRE" EN ESPAÑA

Además, Lorenzo ha lamentado el "lastre" que hay en España del "desprestigio" de la FP Dual "por el desconocimiento". "Hay que ver que el talento de la FP Dual es adecuado. Es un modelo buenísimo para el empleo", ha sentenciado.

La Fundación Bertelsman destaca que el 3 por ciento de los alumnos de FP en España optan por la modalidad Dual en España y que en Alemania el 50 por ciento de los jóvenes que se forman profesionalmente eligen la FP Dual.

La FP Dual española, según ha indicado la alianza, está inspirada en el modelo de FP alemán, que tiene "resultados de éxito" en varios países centroeuropeos. Desde el curso 2013-2014, en España más de 10.000 empresas y 900 centros educativos han ofrecido vacantes de aprendiz dentro del modelo de FP Dual, con más de 24.000 alumnos inscritos en el curso 2016-2017.