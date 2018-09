FELGTB y CC.OO. lanzan 'PAU', un cómic sobre diversidad afectivo-sexual para alumnos de Secundaria, docentes y familias

"Con la pretensión de promover y de trabajar por escuelas más inclusivas, que sean espacios de convivencia que respetan y aprueban la diferencia es por lo que presentamos estos materiales", ha explicado el secretario general de FE-CCOO, Paco García, en la presentación de esta herramienta educativa que ha tenido lugar en la liberaría Mujeres, en Madrid.

Con 19 páginas, esta guía pretende sensibilizar sobre la diversidad afectivo-sexual y de género. La guía está formada por varias historias narradas en formato cómic y tienen como protagonista a Pau, una adolescente trans, acompañada por sus compañeros de instituto.

De este modo, el material explica conceptos relativos a la identidad o la sexualidad, como por ejemplo, qué es la orientación sexual y la identidad de género; las diferencias entre transexual y transgénero; qué es la LGBTfobia; qué significa para una persona 'salir del armario'; la relación y el papel que juega la familia; o la prevención ante las infecciones de transmisión sexual.

El acto ha contado con la participación de la presidenta de FELGTB, Uge Sangil; de la secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ de FE-CCOO, Belén de la Rosa; y de Paris Espinosa, una joven trans que ha ofrecido su testimonio para dar visibilidad la realidad del alumnado LGTBI y el trans. "Esto es muy, muy necesario", ha asegurado Paris.

"No quiero explicar experiencias en concreto porque me parece que es imaginable la pesadilla, la situación de auxilio que se vive pasando por una infancia donde tienes una falta de comprensión y la necesidad de información", ha asegurado la joven.

Paris cree que ofrecer información en materia de diversidad sexual "debería ser obligatorio" en los colegios. "Ojalá, en el centro donde yo he estudiado, un día, que no hubo ninguno, alguien me hubiese iluminado con esto, y que no hubiese tenido que esperar a tener 17 años para darme cuenta de que ni estaba sola, ni que estaba enferma de la cabeza o que era una desgracia", ha relatado visiblemente emocionada.

Por su parte, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha hecho hincapié en la necesidad de seguir trabajando porque siguen existiendo "unos niveles de acoso muy altos entre la población LGTBI en los centros escolares" y ha añadido que hay cifras que "alarman".

EL ACOSO EN CIFRAS

Según ha indicado Sangil, hay estudios que revelan que el 43% del alumnado LGTBI ha sufrido acoso; en la Comunidad de Madrid, el 60% de adolescentes ha presenciado agresiones homofóbicas en su instituto y el 15% del alumnado LGTBI o percibido como tal sufre ciberacoso. En Aragón, un 75% del alumnado LGTBI encuestado afirma tener miedo al rechazo y no sentirse a gusto en clase.

"Somos el segundo motivo de acoso en los centros escolares" (por detrás del acoso por el aspecto físico), ha destacado, para después poner el acento en otra situación que afecta a los profesores y docentes LGTBI. Así, Sangil ha afirmado que es una figura que "no es visible", cuando debe ser "el referente del alumnado".

Entre las reivindicaciones de la Federación, su presidenta reclama que el Ministerio de Educación trabaje la educación en diversidad de manera transversal y lo introduzca en el currículo; protocolos específicos para el alumnado LGBTI; y que se apruebe la Ley de Igualdad LGTBI que está en tramitación en el Congreso. Sangil entiende que el nuevo Gobierno es "pro-diversidad" y espera que la norma sea aprobada antes de final de año.

La secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ de FE-CCOO ha explicado que la mayoría de los niños que sufren acoso escolar no suelen contárselo a la familia o al profesorado, sino a sus compañeros. Belén de la Rosa ha denunciado que existen leyes autonómicas en la mayoría de las comunidades que "no se están implementando" y ha reclamado financiación pública para ponerlas en marcha.

Finalmente, Paco García ha reclamado "la puesta en marcha inmediata de medidas que promuevan una educación libre de sexismo, LGTBIfobias y acosos, como la creación de agentes de igualdad en los centros, la incorporación de contenidos curriculares a favor de la coeducación, el aumento de recursos humanos y la reactivación real del Observatorio estatal por la convivencia escolar".