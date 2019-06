Educa

http://www.teinteresa.es/educa/Etica-Empresarial-Bankinter-Universidad-Comillas_0_2254574741.html

Un trabajo sobre digitalización financiera, premio de Ética Empresarial de Bankinter y la Universidad de Comillas

Bankinter Consumer Finance y la Universidad Pontificia Comillas han entregado su II Premio de Investigación en Ética Empresarial a Francisco Javier Forcadell, Elisa Aracil y Fernando Úbeda por su trabajo 'Redefining Boundaries and Scope in Financial Services Firms: The Complementarity between Digitalization and Corporate Sustainability Capabilities', una investigación que aborda la relación entre servicios financieros y la digitalización y sostenibilidad corporativa.