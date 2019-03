Estudiantes europeos avisan desde la Eurocámara de que seguirán protestando por el clima hasta que los políticos actúen

Representantes de la plataforma 'Fridays for Future', procedentes de veinte países de la Unión Europea, han protagonizado una rueda de prensa en la sede de la institución comunitaria en Estrasburgo (Francia), donde se celebra hasta este jueves una sesión plenaria, para denunciar la inacción y falta de ambición del bloque comunitario en esta materia.

"Este viernes será nuestra huelga número 13. Continuaremos con las huelgas cada viernes hasta que los políticos dejen de hablar y empiecen a hacer algo. El momento de hablar se ha acabado necesitamos que actúen para parar ya el cambio climático", ha subrayado el escocés Pringle Finlay, de 11 años.

Los representantes de este movimiento han celebrado que tras más de dos meses de protestas, su causa se haya "expandido rápidamente" por el globo, pero también han lamentado que no haya resultado en "cambios políticos satisfactorios".

En su opinión, la "mayoría" de los eurodiputados "no son capaces de comprender la urgencia de la crisis climática" y los partidos políticos se centran en enfatizar las "pérdidas económicas" que suponen las políticas por el medio ambiente y no "el resultado del cambio climático".

"La gran cuestión es que las resoluciones (que aprueba el Parlamento Europeo) no son vinculantes y no son suficientes para llegar a (un calentamiento global no superior a) los 1,5 grados. Esta es realmente la gran cuestión", ha denunciado Jonas Kampus, otro de los participantes que ha intervenido en a conferencia.

A su vez, la belga Anuna De Wever, de 17 años, ha instado a los políticos europeos a mantener conversaciones con los expertos climáticos porque "ellos tienen las soluciones que los políticos están pidiendo".

"Si escuchas los discursos de nuestros políticos, realmente te das cuenta de la urgencia. Pero cuando miras lo que han hecho, simplemente se olvida. Parece que ni siquiera conocen la crisis climática, porque no la tratan como una crisis"; ha enfatizado De Wever.