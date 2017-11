Educa

http://www.teinteresa.es/educa/Espana-Be-The-Change-Celebration_0_1899410558.html

El proyecto 'Sin límites' representará a España en el encuentro internacional 'Be The Change Celebration 2017'

El proyecto 'Sin límites' de inclusión social, promovido, ideado y realizado por los alumnos de 3º de la ESO del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca, representará a España en el Encuentro Internacional 'Be The Change Celebration 2017' organizado por 'Design for Change España' y que tendrá lugar en Madrid los días 10, 11 y 12 de noviembre, según han informado los organizadores.