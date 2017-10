Educación estudia presentar un tercer requerimiento contra Cataluña ante la llegada de más denuncias

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está estudiando presentar un tercer requerimiento contra la Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña ante la llegada de nuevas denuncias sobre adoctrinamiento y acoso a alumnos no independentistas en centros educativos de esta comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en declaraciones a los medios de comunicación al término de su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde ha acudido a petición propia para cerrar las comparecencias sobre el Pacto Social y Político Por la Educación.

"Les anuncio que tengo otra lista de nuevas denuncias, que también pondré en conocimiento de la de la consejera (Clara Ponsatí). Esos casos hay que investigarlos y ver lo que hay de realidad en ellos para tomar medidas oportunas", ha subrayado el ministro que desconoce el número de denuncias interpuestas ante la Inspección educativa.

En este sentido, ha señalado que su departamento las está analizando antes de interponer un nuevo requerimiento. Cabe señalar que el primero de ellos, con más de una decena de casos se envió a la Generalitat el pasado 27 de septiembre y el plazo para ser contestado por la consejera expira el próximo viernes. El segundo, lo envió el pasado 6 de octubre. En total, responden a una treintena de casos.

"En el caso de que no me resulten satisfactorias las respuestas de la consejera, o no conteste, acudiremos a los tribunales", ha reiterado el titular de Educación, que ha insistido en que desde el ministerio se toman "muy en serio este tema" y ha recordado que la primera responsable de la inspección educativa es la comunidad autónoma y que la que dependen de su departamento, es decir, la Alta Inspección, "es subsidiaria".

Méndez de Vigo ha negado que en la interpelación de este miércoles por la mañana en el Pleno con el diputado de ERC Joan Oloriz dijera que en estos momentos, no hay ninguna controversia ni conflicto con la educación en Cataluña: "No creo que haya dicho eso, no sé en qué contexto ni de qué manera lo he dicho".

En este sentido, ha explicado que lo que quería manifestar es que los casos de adoctrinamiento y acoso denunciados son "puntuales" y que "no se debe lanzar una sospecha de ningún tipo sobre toda la comunidad educativa". "Son casos puntuales y me he referido a ellos con nombres y apellidos", ha subrayado el ministro.

Después, un portavoz del ministerio ha aclarado que con esta ausencia de controversia y conflicto el ministro se refería a la "comunidad educativa" y no a la Generalitat de Cataluña a la que ha enviado dos requerimientos y estudia un tercero. "No minimiza. Con la Generalitat el conflicto es evidente", ha apostillado este portavoz.

COMISIÓN BILATERAL CON LA COMUNIDAD VALENCIANA

Durante la comparecencia en la comisión parlamentaria, Méndez de Vigo ha anunciado también que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo viernes la celebración de una Comisión Bilateral entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana con motivo del decreto ley de plurilingüismo aprobado por esta administración el pasado septiembre tras la anulación del anterior por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El pasado 28 de septiembre, el ministerio informó de que había solicitado al Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas que convocara dicho foro por las "discrepancias" sobre la norma valenciana antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Mi deber es llegar a un acuerdo con el consejero (Vicent Marzà). Si no, iremos a los tribunales", ha subrayado.

El ministro ha recordado el requerimiento enviados a la consejería valenciana por el decreto que posteriormente fue anulado y ha defendido que esta es la forma de actuar cuando no se llega a un acuerdo. Asimismo, aunque el decreto objeto de la reunión bilateral va a ser el aprobado el 1 de septiembre, ha restado importancia al mismo porque, a su juicio, vuelve a la situación de plurilingüismo de 2012, salvo en el primer curso de infantil.