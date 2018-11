Duque no quiere que haya adelanto electoral con un 'superdomingo' de mayo

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no se ha mostrado partidario de convocar elecciones generales el 26 de mayo de 2019, coincidiendo con los comicios locales, autonómicos y al Parlamento Europeo. "Personalmente prefiero que me dejen trabajar unos cuantos meses más porque hay muchas cosas pendientes, pero eso lo decidirá el presidente, como es lógico", ha dicho.



Duque ha respondido así a los periodistas a la entrada a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, al tiempo que ha asegurado que no tiene conocimiento de los planes de Pedro Sánchez ante la convocatoria de elecciones generales. "No tengo ni idea de cuándo se van a convocar las elecciones ni me corresponde a mi decidir estas cosas", ha asegurado el ministro.

Este lunes, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado en los Desayunos Informativos de Europa Press que no es "descartable" que las cuatro convocatorias coincidan el 26 de mayo con un "súper domingo" electoral. Para Duque, esa jornada ya será especial aunque no se celebren las generales.

"¿Todas las elecciones menos las generales ya están ahí? Pues ya es un súper domingo bien gordo tal y como está", ha bromeado Duque, que se ha mostrado "encantado" de comparecer por primera vez en la Comisión del Senado desde que asumiera la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades.