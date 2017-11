Doha acoge mañana la VIII Cumbre Mundial de WISE para abordar el futuro de la educación

El tema de WISE 2017 es 'Coexiste, Cocrea: Aprendiendo a vivir y a trabajar juntos', en el que la educación será el tema fundamental en los debates de la cumbre, donde además se celebrarán sesiones sobre la alfabetización mediática, la inteligencia artificial y la realidad virtual, así como el emprendimiento social, el 'design thinking' o el estímulo y empuje para seleccionar las opciones correctas de educación, entre otras.

Entre los especialistas que participarán en WISE 2017 destacan el director y cofundador de 'Udacity' y fundador de Google X Labs, Sebastien Thrun; el escritor y columnista de la CNN, Fareed Zakaria; el comisionado de la International Commission on Financing Global Education Opportunity en Túnez, Armel Karboul; la CEO y cofundadora de 'Teach for All', Wendy Kopp; la directora y curadora del Skoll World Forum, Sarah Borgman o el vicepresidente del Observer Research Foundation de Nueva Delhi, Samir Saran.

Además, durante el programa se presentará el Premio WISE de Educación, una distinción que reconoce a una persona o a un equipo de hasta seis personas por su contribución a la Educación con la medalla de oro del Premio WISE de Educación y 500.000 dólares (cerca de unos 425.000 euros). La presidenta de la Fundación Qatar, Sheikha Moza bint Nasser, será la encargada de presentar al ganador del Premio WISE a la Educación durante la sesión plenaria de apertura el próximo 15 de noviembre.

Así, la Cumbre WISE pretende ser una oportunidad para conocer a las personas que están detrás de proyectos internacionales pioneros y programas impulsados por diferentes iniciativas de WISE como los 'Premios WISE' para soluciones educativas contrastadas y de alto impacto, el 'WISE Accelerator', que apoya prometedores proyectos de tecnología en educación, el 'WISE Learners Voice' un programa de tutoría para jóvenes líderes en educación, y 'WISE Research series', una serie de investigaciones llevadas a cabo por expertos en colaboración con varias instituciones internacionales.

Los asistentes además podrán participar en los talleres organizados por las empresas presentes en el evento como LEGO, Ashoka, IDEO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE), la Brookings Institution, Meetpro de China, y la National Education Opportunities Network (NEON) de Reino Unido entre otras.

También habrá un laboratorio interactivo para adultos y niños dirigido por C2 de Montreal, donde se preguntará a los participantes sobre su visión del futuro de la educación y cuyos resultados pretenden servir de guía para responsables y líderes políticos. Además, los estudiantes de 12 a 14 años de las escuelas de Qatar participarán en cuatro laboratorios empíricos destinados a fomentar un aprendizaje colaborativo, organizados por The Little Engineer (Líbano), Cultural Infusion (Australia), ibTECHar (Qatar) y Supreme Committee for Delivery and Legacy (Qatar).

Por último, el evento ofrece la posibilidad de participar en 'Braindates', un concepto de la empresa canadiense e180 que permite a los delegados del proyecto reunirse con un individuo o un grupo de individuos y así entablar conversaciones e intercambiar conocimientos.