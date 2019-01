Un total de 209.000 niños de 770 colegios celebran mañana el Día de la Paz y la No Violencia con Save the Children

La ONG estará presente en los centros escolares que organizan la 'Carrera Kilómetros de Solidaridad'. Además, 17.400 educadores participarán en esta actividad solidaria, que cumple su XV edición. Esta actividad deportiva, además de educar en valores de paz y solidaridad, contribuye a recaudar fondos para los programas de educación para niños víctimas de conflictos armados, según informa la organización a través de un comunicado.

Save the Children celebra este año su centenario poniendo el foco en las dificultades que los niños de Siria tienen para acceder a la educación, tras más de siete años de conflicto en el país. La ONG desarrolla programas de educación en el campo de Zaatari, en Jordania, donde viven más de 80.000 refugiados, el 20% menores de cinco años.

"Los niños y niñas tienen derecho a vivir en paz y a recibir una educación. Nuestro trabajo en el campo de refugiados de Zaatari es fundamental para que toda una generación de niños y niñas que han huido de la guerra en Siria tengan la oportunidad de construir un presente y un futuro mejor", afirma el director general de Save the Children, Andrés Conde.

La organización nació hace 100 años de la mano de Eglantyne Jebb para atender a los niños víctimas de la Primera Guerra Mundial. En el Día de la Paz y la No Violencia, Save the Children recuerda las palabras de su fundadora: "Los niños no son en absoluto responsables de las guerras, y son la mejor esperanza para evitar otra".