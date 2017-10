Educa

http://www.teinteresa.es/educa/Design-Change-Espana-representara-BTC_0_1895210985.html

Design for Change España elige mañana el proyecto escolar que representará al país en el certamen BTC 2017

Design for Change España elegirá este sábado el proyecto escolar que representará al país en el certamen internacional 'Be The Change 2017', que este año se celebra por primera vez en España. El anuncio del proyecto ganador, elegido de entre los más de 121 grupos de escolares que han participado en el concurso nacional, tendrá lugar en la gala 'I CAN School Challenge 2017' que se celebrará en el Colegio Cardenal Espínola de Madrid.