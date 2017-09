David Johnson, experto en aprendizaje cooperativo: "La mayoría del tiempo estamos en cooperación"

Johnson, que abre este jueves el ciclo de conferencias '(R)evolució educativa' de eduCaixa en el CosmoCaixa de Barcelona, ha considerado que "hay menos competitividad de la que se cree", ya que lo primero que se requiere en la escuela o en un empleo es trabajar en equipo.

Fundador junto a su hermano Roger Johnson del Centro de Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Minnesota, ha reivindicado los beneficios para los alumnos del aprendizaje cooperativo o en grupo, y ha explicado que reciben demandas de escuelas, pero también de empresas y organizaciones.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que el aprendizaje cooperativo fomenta el esfuerzo para lograr objetivos y es más duradero en el tiempo, mejora las relaciones interpersonales y aumenta la autoestima: "Están más integrados en la vida social".

Johnson ha explicado que uno de los programas que elaboran es 'Controversia constructiva', un módulo docente en el que enseñan a los alumnos a debatir desde el desacuerdo: "Es un problema no saber estar en desacuerdo", ha dicho.

Ha señalado que todo alumno tiene que aprender a colaborar de forma cooperativa, pero también a trabajar solo y competir para pasarlo bien, y ha lamentado que en este momento histórico el aprendizaje en grupo es el que tiene menor peso.

Ha resaltado que un entorno cooperativo tiene un componente moral de "contribuir al bien común" y mayor preocupación por el proceso de aprendizaje del otro.

Ha afirmado que no solo el alumno se puede beneficiar del aprendizaje cooperativo, sino también los profesores que, según él, tendrán los "mismos beneficios" que los escolares.

David Johnson ha considerado que para un buen desarrollo del aprendizaje cooperativo es bueno hacerlo en grupos pequeños, "de 2 o 4" para que puedan explicarse, y desde edades tempranas, aunque ha avisado que a menor edad mayor creatividad de los profesores es necesaria.

Preguntado por la educación por competencias, ha sostenido que si el objetivo de la competencia es limitado "puede ser que no capte el objetivo de la educación pública", que es la de formar ciudadanos de una democracia.

EDUCACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Johnson ha subrayado que la administración de Donald Trump no es favorable a la escuela pública, lo cual no es positivo, y existe la tendencia en los republicanos a que los padres sufraguen el gasto de las escuelas cuando "no han entendido" que muchas familias no se pueden permitir pagar la privada.

Ha considerado que la educación es responsabilidad de gobierno, y ha asegurado que con Trump "no ha pasada nada demasiado nocivo de momento", pero tampoco se ha mostrado muy esperanzado de que vaya a pasar algo positivo con la educación.

Johnson ofrece este jueves un 'workshop' y una mesa redonda en el CosmoCaixa, en el ciclo '(R)evolució educativa' de la Obra Social La Caixa, en el que participarán próximamente el pedagogo estadounidense Bob Lenz y el psicólogo norteamericano Robert Slavin.