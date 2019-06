El Consejo de la Juventud critica a Celaá por no emprender una reforma "profunda y ambiciosa" del sistema de becas

En un comunicado, la CJE denuncia que "el derecho a la educación no se cumple para los estudiantes de familias con rentas más bajas", y cuestiona el borrado del real decreto de becas para el curso 2019-2020 elaborado por el Ministerio de Celaá, que mantiene el sistema variable en las becas en función de criterios como el rendimiento académico introducido por el gobierno por el exministro de Educación José Ignacio Wert, del Partido Popular.

"Con el sistema de becas no se cumple con las necesidades de aquellos estudiantes con rentas bajas ya que sólo consigue acceder a éstas un 25% del alumnado en educación no universitaria", afirma el responsable de Educación Formal del CJE, Miguel Vargas.

El CJE también señala que "con las becas actuales tampoco se evita que aquellas personas jóvenes que necesitan apoyar económicamente a su familia abandonen prematuramente el sistema educativo", porque "la cuantía media por becario no universitario del umbral más bajo de renta son 2.041,46 euros, lo que no cubre el coste de oportunidad de no estar trabajando, ni la necesidad de movilidad".

"Además, esta desigualdad es mayor si hablamos de personas inmigrantes --añaden desde el CJE-- ya que es un colectivo con mayor riesgo de pobreza y también infrarrepresentado en la recepción de becas: solo uno de cada diez hogares de nacionalidad de fuera de la Unión Europea reciben becas, frente a uno de cada tres en hogares nativos".