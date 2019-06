El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado critica el modelo de becas por "continuista, injusto e inflexible"

En un comunicado, el CEUNE denuncia que el decreto de becas, que mantiene el sistema variable que impuso el Gobierno del Partido Popular en 2013, "entiende la política de becas como un instrumento de mejora del rendimiento académico", algo que provoca que los estudiantes compitan "para obtener una cantidad irrisoria".

"El modelo actual no cubre los gastos reales de estudiar en la universidad, discrimina a quienes tienen matrícula parcial, no tiene en cuenta las malas conexiones de transporte en algunos territorios y, además, premia el rendimiento académico sin ser éste el lugar para ello", añade en su comunicado el CEUNE.

Además, el CEUNE reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez no cumplir sus "promesas" y le acusa de no querer consultar a este órgano sobre las becas. "El CEUNE sirve como enlace entre representantes de más de un millón de estudiantes universitarios y el Ministerio competente en universidades y debería convocarse al menos tres veces al año, pero esto nunca se ha cumplido: no ha llegado a existir jamás una comunicación fluida entre el Ministerio y representantes de todas las universidades". aseguran desde el Consejo.

"Nuestras opiniones son ignoradas todos los años, gobierne quien gobierne, desaprovechando la oportunidad de mejorar el sistema universitario al no escuchar activamente a quienes lo vivimos en las aulas día a día. Todo esto es una grave falta de respeto a estudiantes y universidades, a quienes dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a intentar mejorar el sistema a pesar de la falta de voluntad del Ministerio", apostillan en el comunicado.