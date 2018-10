Consejero de Educación de Madrid respeta la autonomía de la URJC en su recurso contra el archivo parcial del caso máster

Tras la celebración este viernes de un acto en el colegio público 'Palacio Valdés' con motivo del Día Mundial del Docente, Van Grieken también ha señalado que la moción de censura que un sector de los estudiantes de la URJC ha propuesto contra el rector, Javier Ramos, es "una cuestión absolutamente interna" de la universidad.

"No soy quien pueda tomar un papel activo o no en esa moción de censura. No me voy a meter en cuestiones internas de la URJC", ha asegurado el consejero, quien ha recordado que actualmente ya no es profesor de la universidad y ha subrayado el respeto por parte de la consejería a la autonomía del centro.