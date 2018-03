El Congreso rechaza la propuesta del PSOE para invertir en educación el 5% de PIB

El Pleno del Congreso ha rechazado, con el voto en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y Compromís, una moción del PSOE en la que se instaba al Gobierno a poner en marcha una docena de medidas educativas, muchas de ellas presentadas por los propios socialistas al Pacto de Estado de Educación, cuyas negociaciones abandonaron hace dos semanas. Entre ellas destaca su petición de financiación del 5% del PIB para el sistema educativo.

Recuperar el papel de la escuela pública, reforzar la equidad, establecer las políticas de becas y ayudas al estudio más justa, abordar la problemática de la escuela rural, generar medidas que reduzcan la tasa de abandono e incrementen el número de alumnos que titulan en la ESO, y prestigiar y potenciar la Formación Profesional, son algunas de estas medidas que ahora ha rechazado la mayoría de la Cámara Baja.

El defensor de esta moción durante el debate, el diputado socialista José Juan Díaz Trillo, ha señalado que esta iniciativa podría ser una "nueva oportunidad" para defender aquellas iniciativas que se trabajaron en el fallido Pacto y en las que había consenso, como la igualdad de oportunidades, la equidad o la necesidad de una financiación económica suficiente para mejorar la Educación española.

Sin embargo, el PSOE se ha llevado durante el debate muchas críticas por su actitud en las últimas semanas. Así, la portavoz del PP en materia de Educación, Sandra Moneo, les ha reprochado que se hayan marchado de las negociaciones "desoyendo a la sociedad que reclama el Pacto" y "cediendo a las presiones de quienes no han sido, son, ni serán un partido de Gobierno".

UN ABANDONO "SIN PELEAR" Y "EN EL PUNTO DOS"

La 'popular' ha explicado que la intención de su partido en este Pacto era proponer una financiación una vez acabado el informe de la subcomisión, pero, según ha apuntado, el PSOE quiso "empezar la casa por el tejado". Aún así, no ha cejado en su empeño de que los de Pedro Sánchez regresen a la mesa de negociación y, aunque ha reconocido que el PP seguirá "hasta el final" con el texto, ha asegurado que le gustaría hacerlo junto a ellos.

La intervención de la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, que ha llegado a calificar al PSOE de "viejuno", se ha centrado también en reprochar a los socialistas su abandono del Pacto educativo "sin pelear y en el punto dos". "Antes de empezar a hablar de lo importante", ha puntualizado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso Ione Belarra ha lamentado que el PSOE diera "la llave" de la subcomisión al PP, permitiendo que el sistema de votación para sacar adelante las medidas obligaran a contar siempre con el sí de los 'populares'.

En su intervención, la diputada ha señalado que la subcomisión les ha hecho "perder el tiempo" mientras el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, seguía aplicando la LOMCE y mientras, en España, "hay niños estudiando en barracones, una financiación pública a colegios que segregan por sexo, 22.500 profesores menos en la escuela pública, altas tasas de interinidad o el cierre de aulas públicas mientras crecen las concertadas".

LA DEROGACIÓN DE LA LOMCE, A DEBATE

También ha hablado de pérdida de tiempo el portavoz de ERC, Joan Olòriz, en relación con los más de 80 comparecientes y el año y medio de trabajo de los diputados que, ahora tienen que "volver a empezar". El independentista catalán ha lamentado que la Educación en España sea "un rehén de la lucha partidista" y ha apuntado que este tema está "muy lejos de ser una cuestión de Estado" en estos momentos. "Los partidos creen que ponerse de acuerdo tiene demasiados riesgos y ninguna ventaja, y cuando aparecen las encuestas deja de hablarse de pactos", ha apuntado.

Por su parte, el PNV, a través de su portavoz de Educación Joseba Agirretxea, ha asegurado que una moción en la que se presentan en doce puntos un programa electoral "no es el mejor sistema" para cambiar la Educación en el país. Para Agirretxea, los socialistas han dejado "un terreno en el que no se sentían cómodos" como es el Pacto, para "trasladar el debate a otro sitio" y comprobar los apoyos de los demás. "Y nosotros no entramos en esa dinámica", ha indicado.

Pero, además, el PSOE ha introducido en el debate de este martes la derogación de la LOMCE, pidiendo a PP y, sobre todo, a Ciudadanos que dejen de bloquear la tramitación de la ley que ellos registraron. "Tengo miedo a perder a otra generación de jóvenes", ha declarado el diputado socialista en su intervención.

Para Ciudadanos esta acusación es falsa, ya que la propuesta socialista no pide la derogación de la norma. El texto, según ha explicado Martín, llama a "paralizar" aquellas medidas del texto que aún no estuvieran en vigor, algo que "ha conseguido Ciudadanos", según ha señalado, así como la puesta en marcha de un pacto de negociación para reformar la ley. "Un pacto del que se acaban de levantar", ha lamentado.