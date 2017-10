Ciudadanos exige al Gobierno que recurra ante el TC el decreto de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana

El llamado 'decreto Marzà', que establecía un nuevo modelo lingüístico educativo valenciano, fue aprobado a principios de año, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo suspendió cautelarmente a finales del pasado mes de mayo aduciendo que vulneraban los derechos de los alumnos valencianos.

El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó un nuevo decreto en septiembre, que, a juicio de la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, "vulnera los derechos de los alumnos valencianos, sin que el Ministerio de Educación se haya pronunciado, para eludir la justicia de manera inadmisible".

La diputada de Cs ha recordado que el decreto valenciano de plurilingüismo tiene interpuestos nueve recursos judiciales y que "fue la justicia la que lo suspendió cautelarmente y desestimó el recurso a esta suspensión".

La formación naranja quiere incorporar una enmienda a una moción del PP que se debate mañana en la Comisión de Educación del Senado para que el Gobierno "tome cartas en el asunto y recurra ante el TC un decreto que atenta contra los derechos de los ciudadanos valencianos", según ha explicado Martín. "No sería comprensible que el PP no apoyara nuestra enmienda, los padres y madres valencianos no podrían entenderlo".

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció el pasado jueves 28 de septiembre que había pedido al Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas que convoque a la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana por las "discrepancias" sobre el decreto-ley de pluliringüismo de septiembre antes de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha indicado a Europa Press que todavía no hay una fecha para este encuentro bilateral.