Ciudadanos buscará mañana en el Congreso el acuerdo de PP y PSOE para combatir el adoctrinamiento en las aulas

En una moción, consecuencia de una interpelación urgente que el diputado naranja Toni Cantó dirigió la semana pasada al ministro de Educación Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, Ciudadanos insta a que la Alta Inspección haga inspecciones en los centros y elabore informes sobre las decisiones de la Administración educativa en relación con los contenidos curriculares básicos y con la garantía de los derechos e igualdad de los alumnos, sobre todo en materia de derechos lingüísticos.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, espera conseguir el apoyo de PP y PSOE para sacar adelante esta iniciativa y no descarta que tengan que negociar enmiendas. Además, quiere que las medidas que se pacten se puedan aplicar a otras regiones donde "se está comenzando un proceso similar", entre las que nombra la Comunidad Valenciana y Baleares.

Martín ha indicado, no obstante, que con su iniciativa, Ciudadanos "no pide otra cosa que no esté en la LOE y en la LOMCE", que son las leyes aprobadas por los gobiernos de PSOE y PP, respectivamente. "No se ha hecho nada para frenar este adoctrinamiento en 40 años. Estos grupos tendrán que retratarse", ha subrayado.

El PP trabaja en varias enmiendas al texto de la formación naranja, que registró el pasado viernes en la Cámara Baja. Según han indicado fuentes 'populares' a Europa Press el objetivo es llegar a un acuerdo. Lo previsible es que las propuestas del PP vayan en el mismo sentido que lo dicho por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien planteó que las medidas de reforma del sistema educativo deben acordarse en el marco del Pacto Social y Político por la Educación.

Este marco normativo, según explica el texto de la moción, debe garantizar la "neutralidad ideológica y política de los centros docentes" y exigir "responsabilidades disciplinarias a directores y profesores por la realización de actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista, con grave conculación de los derechos y libertades fundamentales básicos en cualquier democracia".

Aunque la formación que lidera Albert Rivera habla en esta iniciativa de los colegios de España, su exposición de motivos se centra en la situación de Cataluña en donde, según denuncian, a través de asignaturas como historia o geografía "llevan años alimentando entre los alumnos el sentimiento de odio" adaptando las enseñanzas "al servicio de sus objetivos políticos secesionistas".

MEDIOS PARA LA FISCALÍA

"Así, encontramos manipulaciones y tergiversaciones escandalosas como la entronización de Jaume I de Cataluña como héroe nacional independentista, la caracterización de los soldados españoles como animales y de los campesinos catalanes como víctimas empujadas a la violencia en la 'fábula' de 'Els Segadors', la desaparición de la Constitución Española dentro de los manuales de historia y la consiguiente elevación del Estatuto de Autonomía como la máxima ley de la que emanan sus derechos", denuncia Ciudadanos.

Ante esta situación, la formación naranja también llama al Ejecutivo a dotar de los medios adecuados a la Fiscalía, para poder perseguir "con diligencia" los delitos de odio, cuyas víctimas, según recuerdan en la moción, son los menores en los centros.

En este sentido, también llaman a dotar de la protección adecuada, incluido el anonimato, a los denunciantes de adoctrinamiento en los centros. Ciudadanos pide que se garantice plenamente "la indemnidad frente a cualquier comportamiento dirigido a perjudicarles" y, en particular, a los propios menores, alumnos en los colegios.

EL MINISTRO ALEGA QUE TIENE UNA FUNCIÓN "LIMITADA"

En la interpelación de la semana pasada en el Congreso, Méndez de Vigo admitió que su función desde el Gobierno es "limitada" para evitar el adoctrinamiento denunciado por Ciudadanos porque las competencias educativas están transferidas.

El ministro planteó, durante su intervención, una reforma de la Constitución para introducir el principio de 'lealtad constitucional', porque, según ha dicho, "lo echa en falta" en Educación, así como la reforma del sistema educativo "consensuada" con el resto de formaciones políticas en el marco del Pacto Social y Político por la Educación.

Asimismo, recordó que a principios de este mes de octubre, Educación envió a la Generalitat un segundo requerimiento en el que alertaba de que el acoso escolar a los alumnos que no participan en actos a favor de la independencia y contra la Policía y Guardia Civil en colegios e institutos se había incrementado "exponencialmente" tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

En ese requerimiento, al que tuvo acceso Europa Press, es fruto de la investigación de la Alta Inspección educativa, y en él se detallaban numerosos ejemplos de hostigamiento a familias y alumnos contrarios al independentismo, tanto en colegios como en institutos. "Si no hay respuesta a este requerimiento, o no es satisfactoria, iremos a los tribunales", advirtió el ministro en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso.