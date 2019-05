Educa

El Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA incorpora en su consejo cuatro expertos internacionales

El consejo asesor del Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA ha incoporado a cuatro nuevos miembros, pertenecientes al Chinese Museum of Finance, National Institute os Securities Markets (NISM) de la India, Center for Financial Services Innovation y del International Finance Corporation, con el objetivo de ampliar la visión a otras áreas de especialidad y zonas geográficas más allá de Europa y América.