Celaá dice que no le gusta el sistema de becas pero no puede cambiarlo sin presupuesto y con el Gobierno en funciones

"Vamos a cambiar ese sistema y lo vamos a mejorar, que era el objetivo que teníamos desde la oposición, pero no ha sido posible porque estamos trabajando con un presupuesto prorrogado", ha dicho Celaá este miércoles tras visitar la exposición 'Madrid, ciudad educadora', acompañada por el nuevo portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández.

Celaá ha realizado estas declaraciones a los medios después de que el Consejo Escolar del Estado rechazara este pasado martes el borrador del real decreto de becas para el próximo curso, que mantiene el sistema variable de las becas en función de criterios como el rendimiento académico, introducido por el exministro de Educación José Ignacio Wert, del Partido Popular, en 2013.

Los sindicatos CCOO, UGT, STEs y CSIF, junto a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), tumbaron el borrador retrasando una semana la tramitación del decreto de becas. Sin embargo, Celaá ha reiterado este miércoles que no se podrán introducir cambios hasta el año que viene.

"Nuestra voluntad inequívoca varias veces expresada es cambiar el sistema de becas con toda claridad, no nos gusta, lo dijimos en la oposición y lo decimos en el Gobierno", ha expuesto Celaá. "Pero también ahí hemos tenido imponderables que nos lo han impedido. Cuando llegamos al Gobierno el sistema estaba en marcha y ahora estamos en funciones", ha añadido.

NECESITA MÁS DINERO

La ministra en funciones ha recordado que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 pactado con Unidos Podemos, y que fue rechazado en el Congreso provocando el adelanto electoral, se contemplaba un incremento de 150 millones para becas en 2020, más otros 530 millones para 2020.

"Además, el sistema de becas es un sistema muy complejo y delicado en el sentido de que hablamos de cientos de miles de alumnos y alumnas, y de 1.500 millones de euros. Cualquier modificación no pensada, no meditada, no medida que interfiera en el sistema de becas puede suponer mejora para unos y perjuicio para otros, y eso no lo voy a consentir, que haya injusticia", ha añadido Celaá.

En ese sentido, la titular de Educación y portavoz del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, ha reivindicado que su Ejecutivo ha reactivado el Observatorio de Becas, un órgano donde participan representantes de la comunidad educativa y que llevaba siete años paralizado, con el propósito de recoger propuestas para la mejora del sistema de becas. El Observatorio se reunió precisamente este pasado martes por segunda vez en seis meses.

En su programa para las elecciones generales del pasado 28 de abril, el PSOE prometió eliminar "el sistema variable introducido por el gobierno del PP" para regresar al sistema anterior basado en asignaciones fijas para los estudiantes.