Celaá asegura que el Gobierno tendrá "recursos suficientes" para financiar su proyecto de reforma educativa

"Efectivamente, tendremos los recursos suficientes para abordar esa ley", ha dicho Celaá sin especificar el importe que requerirá la reforma que derogará la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), incluye medidas como dejar la asignatura de Religión fuera de la nota media, incluir una nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, devolver la obligatoriedad de Filosofía o permitir que un estudiante obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, Celaá ha destacado que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 contempla un total de 5.412 millones de euros para "políticas educativas, de conocimiento y de cultural", y ha subrayado la confianza del Ejecutivo en lograr el apoyo parlamentario para aprobar estas cuentas.

"Estamos trabajando denodadamente para que estos Presupuestos que consideramos espléndidos para la ciudadanía sean aprobados, y estamos en tiempo y forma", ha explicado Celaá ante los medios congregados en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde ha destacado el incremento del 5,9% de la inversión en educación hasta alcanzar los 2.722 millones de euros.

MÁS BECAS

Dentro de esta partida, Celaá ha resaltado el incremento de becas con la incorporación de 200 millones que eleva la inversión hasta los 1.734 millones de euros para 2019. "La educación empieza a salir de la crisis y de la austeridad", ha remarcado para anunciar que la partida de becas se elevará en 2020 hasta los 2.006 millones de euros, "un 36% más que en 2017", si se hace efectivo el acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos de añadir 536 millones de euros a esta partida este año y el siguiente.

"Este incremento esnmuy ambicioso, el mayor de toda la serie histórica, y se hará posible tras poner en marcha un nuevo modelo estatal de becas que está siendo diseñado con ayuda del Observatorio de Becas en el que está representada la comunidad educativa", ha añadido la ministra de Educación señalando el "objetivo de incrementar el número de estudiantes becados como la cantidad de becas" del Ejecutivo socialista. Actualmente, en España existen casi 800.000 alumnos con beca.

Dentro del incremento de las ayudas al estudio, Celaá ha subrayado también el incremento en 50 millones de la partida para la cobertura de libros de texto y material didáctico, que dobla su cuantía hasta los 100 millones de euros. "Es una medida compensadora para favorecer la vuelta al cole que las familias suelen sufrir de manera bastante dramática", ha afirmado la ministra.

EDUCACIÓN CONCERTADA

Por otro lado, la ministra no ha podido precisar el importe destinado a la educación concertada. "No sé exactamente la cuantía que se destina a la concertada", ha respondido la ministra en respuesta a una pregunta sobre este asunto. Los presupuestos generales del Estado no contemplan una partida finalista para la educación concertada, sino que es cada comunidad autónoma la que establece los módulos de los conciertos educativos, que renueva de forma periódica.

El minsiterio sólo tiene la competencia en Educación en Ceuta y Melilla. En estos dos territorios, Celaá ha señalado el incremento del salario de los profesores de la concertada "equiparándolo a la subida que han tenido también los profesores de la pública".

MOVILIDAD PARA PROFESORES

Celaá ha señalado la incorporación al proyecto de los PGE de partidas para poner en marcha dos programas destinados a los docentes. Uno de movilidad de profesores para el "intercambio de experiencias" que permitan "visitas formativas" entre distintas comunidades autónomas, y otro de "apoyo y estímulo a la innovación educativa" que estarán dotados con 450.000 euros aunque "irán ganando peso de forma progresiva", según ha indicado la ministra.

Celaá ha recordado además los 96 millones de euros que se prevé destinar al Programa de Educación Exterior para dar cobertura a los "180.000 alumnos" que estudian actualmente en las 20 escuelas españolas que existen en diferentes países extranjeros.