Educa

CRUE descarta trato de favor en las universidades pero entiende que uno o dos casos irregulares son "humanos"

El presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha afirmado este martes que no tiene constancia de trato de favor alguna en la universidad española. "No me consta en absoluto. No me consta. Llevo siete años y medio de rector y quisiera pensar de mi mismo que jamás he tenido trato de favor con nadie y eso es lo que pienso de todos mis colegas rectores y rectoras", ha afirmado.