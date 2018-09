Educa

CEAPA dice que prohibir los móviles en la escuela no es la solución porque no se puede "dar la espalada" a la tecnología

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) no es partidaria de prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros escolares porque considera que "no es la solución" y no se puede "dar la espalda" a las nuevas tecnologías.