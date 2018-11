CCOO pide un plan de acción que genere expectativas de futuro para hacer efectiva la reforma de la LOMCE

El sindicato considera que la reforma de la LOMCE que ha acometido el Ejecutivo responde a las reivindicaciones "largamente sostenidas" por la comunidad educativa, frente a las "políticas neoliberales ejecutadas contra familias, estudiantes y trabajadores de la educación por el PP".

"No obstante queremos recordar que las buenas intenciones del gobierno, para no generar frustración, requieren de un plan de acción claramente definido y presupuestado que ataje con urgencia los graves problemas que la LOMCE ha generado al sistema educativo en general, y a la escuela pública en particular", ha señalado CCOO en un comunicado.

Por ello, insta al ministerio de Educación y Formación Profesional a convocar la Mesa Sectorial de Educación para analizar cuál va a ser el desarrollo de la Propuesta de Ley Orgánica para la reforma de la LOMCE, así como las urgencias y prioridades en la agenda educativa.

Este trabajo, según el sindicato, debe acometerse de manera "compartida y consensuada" y sin que se lleve a cabo ninguna reforma "a espaldas" de los trabajadores del sector.

En cuanto a la formación del profesorado, CCOO cree que no se trata de afrontar una tarea "tan compleja de manera fragmentada, tratando cada pieza del puzle por separado, sino desde una visión integral para construir un modelo sistémico, no fragmentario".

Además, considera que la evaluación es una de las tareas "más controvertidas y complejas" que tiene por delante la Administración educativa, por lo que, en su opinión, "no debe ser tratado a la ligera, ni objeto de titulares de prensa promovidos a destiempo desde el ministerio de Educación".

CCOO exige que este tema, junto con los relativos al modelo de profesión docente, deben ser tratados "con urgencia" en la Mesa Sectorial de Educación en el marco de la negociación del Estatuto Docente.

Por último, el sindicado incide en que priorizará, desde un discurso reivindicativo, la presión sobre el Gobierno para que se hagan efectivos los cambios que "en estos momentos necesita con urgencia el sistema educativo".