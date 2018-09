CCOO Madrid volverá a llevar a los tribunales que Educación permita superar las ratios "porque es ilegal"

CCOO Madrid ha asegurado este lunes que continuará con las denuncias contra la Consejería de Educación al permitir la escolarización por encima de la ratio porque es "ilegal" y, a su parecer, "se trata de una disposición general, no puntual, que va dirigida a todos los centros".

La Comunidad ha mandado un comunicado al Servicio de Apoyo a la Escolarización (SEA) de la capital para "permitir escolarizar por encima de las ratios de forma generalizada", aunque desde la Consejería de Educación aseguran cumplir con la ley al fijar el posible aumento en el 10 por ciento.

"Por necesidades de escolarización se le van a remitir por parte de este SEA resoluciones de escolarización con incremento de ratio en algunos cursos de Educación Infantil y Primaria", señalaba la Comunidad al SEA.

Según ha recordado CCOO en un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya ha emitido la tercera sentencia que otorga "legitimidad" a las demandas del sindicato. Después de tres sentencias, el sindicato asegura que continuará con las denuncias porque la orden de la Consejería de Educación para escolarizar por encima de la ratio el "ilegal".

"La última orden escrita remitida recientemente por la Consejería de Educación realmente lo que expresa es una grave situación de escolarización en la que se encuentran las zonas a las que afecta esta directriz, algo que venimos denunciando desde hace tiempo", ha sostenido la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín.

A su parecer, "una vez más, la Consejería ha dejado que el problema se le caiga encima y, sobre todo, se le venga encima al alumnado, que es el gran perjudicado y el que ve peligrar su derecho a la educación".

Asimismo, Galvín ha criticado que lo que está ocurriendo en este inicio de curso es que las aulas "ya masificadas se masifican más aún y los nuevos centros, del ensanche de Vallecas, inician sus actividades educativas con unidades por encima de ratio".

En este escenario, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid continúa recogiendo información sobre la situación real de las ratios porque, por cuarto años consecutivo, van a denunciar "el exceso de alumnado en donde se produzca".

"La Consejería de Educación no nos deja otra vía que la judicialización porque no se aviene a negociar, no atiende a razones y no presenta un plan de desmasificación de las aulas de centros públicos en Madrid", han aseverado.

Por tanto, seguirán la vía judicial dado que han recibido la tercera sentencia estimatoria sobre las denuncias que realizadas sobre exceso de ratio, en este caso en la DAT Este, sobre el curso 2015-2016.

Ya en dos denuncias anteriores, en las DAT Norte y Sur, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) otorgaba legitimidad a las demandas de CCOO. En este último caso, como en los anteriores, "el Gobierno regional tiene que explicar "por qué actúa, cómo lo hace y por qué aplica la normativa de una manera torticera, dado que los casos excepcionales los utiliza como norma".

Así, han lamentado que la región de Madrid "está abocada a ser la Comunidad con las ratios más altas de España en la enseñanza pública" y a que los niños "no tengan la educación de calidad que se merece al mantener el Gobierno regional los recortes en la enseñanza pública y sus políticas de maltrato a las familias que eligen estos centros".

COMUNIDAD ACUSA AL GOBIERNO CENTRAL DE PROVOCAR COLAS EN LOS SAES

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Consejería de Educación han señalado que el Ejecutivo madrileño ha escolarizado este curso y los anteriores, "como no podía ser de otra manera ajustándose a lo que dice la normativa en cuanto a ratio de alumno por clase".

Asimismo, han defendido que se han ajustado a lo que marca la normativa nacional y que afecta a esta Comunidad y al resto de comunidades autónomas, en el sentido en el que se permite escolarizar a los alumnos un 10 por ciento por encima de la ratio establecida para satisfacer las necesidades de la escolarización "sobrevenida".

"En este sentido, la Comunidad de Madrid no ha superado en ningún momento ni en ningún caso ese número de ratio de alumnos por clase que marca esa normativa nacional", han asegurado.

A juicio de esta Consejería, la llegada "masiva" de menores inmigrantes "fruto de la política migratoria del Gobierno central" ha provocado "largas colas en los Servicio de Apoyo a la escolarización de la Comunidad que han visto incrementado, de manera importante, su actividades debido al importante incremento de alumnos para escolarizar".