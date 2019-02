Autismo España alerta en el Senado del alto índice de acoso escolar que padece el alumnado con autismo

Así lo ha puesto de manifiesto García Lorente durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Alta, para informar sobre la situación actual y planes de futuro de la Confederación, así como de las propuestas e iniciativas para la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA en España.

En este sentido, García Lorente ha denunciado las "grandes" diferencias existentes en la prestación de servicios y atención a las personas con TEA en función de la comunidad autónoma de residencia; la "escasa" especialización de los profesionales en sectores como la educación, la sanidad, etc; y el "diagnóstico tardío, que impide acceder a una atención temprana y de calidad".

Asimismo, el director general de la Confederación Autismo España ha destacado el "alto" índice de desempleo en las personas adultas con TEA que, según la organización, se sitúa entre el 60 y el 80%; y la "escasez" de plazas residenciales para las personas mayores (150 para un colectivo que se cifra en 450.000 personas).

La falta de apoyos y servicios específicos para las personas con autismo en proceso de envejecimiento, ha señalado, para después apuntar la problemática añadida de las enfermedades de salud mental que les pueden afectar.

Por otro lado, García Lorente ha asegurado que no todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual y que la ley no contempla esta circunstancia en ámbitos como el empleo. En este sentido, ha asegurado que falta legislación específica para el TEA sin discapacidad intelectual ya que, en todos los ámbitos de los servicios públicos, no se conoce el autismo, "ni siquiera entre los valoradores de la discapacidad".

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA EN TEA

Para dar respuesta a estas demandas, el director general de Autismo España ha insistido en la necesidad de aprobar el Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA, priorizando para ello las acciones más urgentes, presupuestándolas y poniéndolas en marcha de acuerdo a un calendario.

Ha destacado la necesidad de promover la flexibilización de las alternativas educativas respondiendo a la diversidad de necesidades y competencias del alumnado con TEA. Así, García Lorente ha recordado que, desde Autismo España, se apuesta por el tipo de escolarización que mejor se adapte a las necesidades de cada persona con TEA y cuente con los recursos necesarios y específicos, y primando siempre la decisión de cada persona con TEA y su familia.

García Lorente también ha remarcado la necesidad de disponer de más recursos para la investigación en TEA y la formación de los profesionales, para materializar el 40% de las acciones previstas en la Estrategia Española en TEA; así como en la idea de desarrollar la 'X solidaria' de las empresas, que permitiría destinar un porcentaje de la declaración del impuesto de sociedades a las entidades sociales.

En el turno de los senadores, el parlamentario de Ciudadanos Tomás Marcos ha dicho que están "en deuda en materia legislativa con las personas con TEA", insistiendo además en el impacto que el trastorno tiene en las familias y en la necesidad de "fomentar el conocimiento sobre el TEA".

Por el Grupo Vasco, Nerea Ahedo ha mostrado su compromiso por hacer el seguimiento del desarrollo del Plan de Acción, una vez que el marco normativo teórico está "ya cubierto". En representación de ERC, Jordi Martí Deulofeu ha pedido "información más detallada" sobre cuestiones como el empleo, las aportaciones del 0,7% también en el impuesto de sociedades y el IVA, para poder trabajar esas aportaciones con otros grupos.

Nemesio de Lara Guerrero, del Grupo Socialista, ha mostrado su preocupación "por el desconocimiento y falta de diagnóstico certero" y las "situaciones aberrantes que sufren algunas familias por tener algún familiar con espectro del autismo".

Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, Asunción Sánchez Zaplana se ha interesado en saber si el actual Gobierno había hecho algún avance en el Plan de Acción de la Estrategia Española en TEA.