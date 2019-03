Almudena Grandes lamenta que poderes públicos no hayan corregido "desprestigio ficticio y clasista" a la escuela pública

Grandes ha participado con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un coloquio a raíz de la exposición dedicada a la memoria de la escuela pública de Madrid entre 1898 y 1938, que se puede visitar en el Museo de Historia de Madrid.

La escritora ha comenzado sus palabras destacando "la gran oportunidad que tuvo España en 1931". Y es que "hay que ser conscientes de lo que se perdió y de ahí viene la melancolía" con la que ha salido de la exposición, no exenta de "orgullo" y más cuando "se habla tanto ahora de amor, amor a España, pero para mal, para que la gente vaya con pistola". "Esta ciudad necesita amarse más. Los depositarios de la tradición republicana nos amamos muy poco", ha lamentado.

Grandes ha sacado pecho por la escuela republicana, ejemplo de que Madrid "se adelantó a su tiempo y alcanzó prestigio a nivel internacional". "Pero tuvimos mala suerte, que no nos puede hacer renunciar a ese orgullo porque la identidad no se puede construir sin memoria. Esta exposición aporta elementos suficientes para reconstruir nuestra identidad desde un orgullo no exento de melancolía", ha declarado.

Esa melancolía "ha cristalizado en España con el rechazo a la escuela pública", con frases como 'debes comportarte así porque para eso vas a una escuela de pago'. Eso denota un "desprestigio ficticio y parte de un prejuicio clasista que los poderes públicos no se han esforzado en corregir", ha señalado.