Acudir con tiempo, repasar y controlar los nervios, entre los consejos para afrontar con éxito la Selectividad

El profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo Fernando Miralles recomienda acudir con tiempo, y si es posible en transporte público, al lugar del examen. "El día de la prueba, muchos padres llevan a sus hijos a la universidad y se forman atascos increíbles que ayudan a aumentar la ansiedad", asegura.

También aconseja desayunar bien, llevar agua a la prueba y algún alimento sólido "por si la prueba o el tiempo de espera se alarga". Antes del examen, hay que evitar un repaso en profundidad, "ya que esa información ya está almacenada en tu memoria", asegura este profesor.

"No comentes el temario con tus amigos, pues saldrán preguntas tan difíciles que ni el profesor se habrá planteado poner en el examen", aconseja también Miralles, para quien es importante alejarse de los amigos que estén muy nerviosos, "ya que pueden transmitirte su intranquilidad y ellos acabarán aún con más ansiedad", explica.

Para controlar los nervios, el psicólogo Jorge López Pérez Vallejo, recomienda hacer ejercicios de respiración. "Puede parecer un tópico, pero realmente ayuda con la ansiedad", asegura este especialista, para el que la Selectividad debe tomarse como "un desafío, no como un riesgo", para así no producir más estrés y presión de la que genera el examen.

"Es un examen importante, pero no nos jugamos el ser o no ser de nuestro futuro. Quien tenga muy clara su vocación, aunque no obtenga suficiente nota, acabará llegando a ella por una vía u otra", asegura la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación Modesta Pousada para desdramatizar el examen.

Durante el examen, el profesor Fernando Miralles recomienda empezar por la pregunta más asequible, algo que permite aumentar la seguridad. Es importante llevar un reloj, apunta, para controlar en todo momento el tiempo que queda de examen. A la hora de contestar, recomienda exponer cada idea en un párrafo y subrayar las ideas más importantes.

"Si es posible, deja algo de tiempo para repasar, en especial las faltas de ortografía. Si no estás seguro de una palabra, siempre habrá un sinónimo", explica el profesor, que también tiene un truco para el peor de los escenarios. "Si te quedas en blanco o te pones nervioso, intenta parar y escribir en un folio 15 palabras que empiecen por la misma letra, así desconectarás un momento del examen", aconseja.

Una vez terminada la Selectividad, el esfuerzo debe tener recompensa. "Celebra que el examen ha finalizado y que lo normal es que lo hayas aprobado. El 95% de los que se presentan, aprueban, y que lo peor que puede pasar es suspenderlo (suspenden menos de un 5%), pero en poco tiempo volverás a tener el mismo examen, con el mismo temario, el mismo tiempo para hacerlo y habrás podido repasar todo más despacio", apostilla el profesor Miralles.