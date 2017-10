El turismo no puede estar en manos de los vaivenes políticos, según hoteleros

El turismo no puede estar en manos de los vaivenes políticos, ya que su complejidad, como en cualquier negocio, necesita una estrategia con una visión a largo plazo, según el vicepresidente para España de Meliá Hotels International, Alfonso del Poyo.

La industria turística requiere una especialización y las administraciones públicas tanto a nivel estatal como regional y municipal, tienen que tomar una participación distinta a la que han tenido hasta ahora, ha añadido Del Poyo en su intervención en un panel de la cumbre sobre el turismo de compras que finaliza hoy en Madrid.

Los planes del turismo no sólo no han sido suficientes hasta ahora sino que sobre todo, no han sido estratégicos y el sector debe ser tratado con una visión a largo plazo.

No es de recibo que cada seis meses "tengamos que volver a contar a un nuevo director de turno todos los problemas del sector turístico", por lo que es necesario que las empresas hagan un esfuerzo para que la colaboración público-privada "nos lleve a ese buen hacer".

El presidente del grupo Hotusa, Amancio López, se ha manifestado en la misma línea, al apostar por una colaboración público-privada más estrecha y en contra de las políticas "de ocurrencias" y, en su lugar, ha apostado por unas políticas a largo plazo que protejan y fortalezcan los destinos turísticos.

Del Poyo ha opinado que, para que haya un turismo de calidad, tiene que haber un destino de calidad, donde realmente las ciudades en sí mismas sean fuertes y bien promocionadas, con suficientes recursos y un plan estratégico que esté fuera de cualquier vaivén.

A su juicio, ya no se habla del turismo de los países, sino del de las ciudades y para que éstas sean competitivas, tiene que haber una promoción individualizada de cada una.

Lo que necesita cualquier ciudad es tener un buen nivel de segmentación de clientes y estar desestacionalizada, para lo que hay que crecer en promoción y, posiblemente, una tasa turística es una forma de hacerlo, si se utiliza de forma responsable, ha apuntado.

En algunas ciudades como por ejemplo Barcelona, "no hemos visto su uso responsable y no estamos contentos con la distribución que se hace con ella", ha criticado Del Poyo.

Además, hace falta tener la seguridad de que los cambios de las formaciones políticas y gobiernos no modifiquen la tasa y que ésta dentro de equis años siga teniendo el mismo fin.

Sin embargo, el presidente de Hotusa se ha mostrado contrario a las tasas turísticas, que ve como una amenaza al turismo urbano, junto con la pérdida de la identidad de las grandes ciudades, llegando al extremo de que, a veces, uno duda si está en el centro de Londres o París, al verse rodeado de las mismas marcas y franquicias.

Otro problema es la aún baja conectividad internacional de Madrid -4 y 3 veces más baja que Londres y parís, respectivamente- y Barcelona con destinos de larga distancia, dificultando la llegada de turistas con un nivel adquisitivo más alto, han apuntado, aunque aunque reconocen que con Europa, España está bien conectada.

España es, asimismo, el país entre los principales destinos turísticos de Europa, con menos hoteles de lujo, aunque el panorama está cambiando y Del Poyo espera que las nuevas aperturas previstas en Madrid atraigan a nacionalidades que antes no pensaban venir a la capital.

López ha defendido, asimismo, el nivel de empleo en el sector, considerado por algunos muy bajo, y ha subrayado que los hoteleros tienen el reto de formar y fidelizar a sus trabajadores, pero el mayor problema al que se enfrentan es encontrar a personal que se involucre con la empresa.