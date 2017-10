Valdano dice que la pasión "es una bendición" en una empresa y apela a liberar el talento

En una conferencia sobre liderazgo deportivo aplicado a las empresas, impartida en la quinta edición de las 'Spring Talks' celebrada en el Arona Gran Hotel de Tenerife y que se puede seguir en http://futurismocanarias.com/springtalks, ha resaltado la importancia de hablar de las "emociones" como motor del trabajo, dado que según estudios de Harvard, por ejemplo, hasta un 30 por ciento de la cuenta de resultados depende de la motivación de la plantilla.

Valdano, que durante la charla ha hecho un recorrido por muchas de sus vivencias futbolísticas, ha destacado que las personas son la "materia prima" de una empresa, que al igual que un equipo deportivo, también "es un estado de ánimo".

En cuanto al líder, ha comentado que "no es alguien indestructible" y está abierto al error, capaz de sufrir "días muy frustrantes" pero que deben servir para fortalecerlo. "Si el error termina mejorando, bienvenido sea", ha explicado.

Ha incidido también en la credibilidad del líder que pasa por el "sentido de la justicia", lo que genera un ambiente de alta profesionalidad que beneficiará a los mejores. "El líder creíble es el que hace lo que dice que va a hacer", ha señalado.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo a Alfredo Di Stéfano, una persona que hacía "mejor cada día" a quienes lo rodeaban y que defendía que el primer principio de la credibilidad "es el respeto al otro", que en el caso concreto del fútbol, consiste en "respetar al público y no defraudarlo".

En cuanto al poder de la esperanza, ha comentado que el líder debe tener "ojo clínico" para saber qué momento necesita el equipo porque en ocasiones hay exceso de confianza o un estado de ánimo bajo, al tiempo que ha reclamado la búsqueda de un estilo definido que a modo de "lluvia fina" impregne a la organización de la empresa. "Si no tenemos estilo no tenemos nada", ha indicado.

Valdano ha reivindicado también el poder de la palabra que ha ido "perdiendo fuerza" por el impulso de las nuevas tecnologías, que aunque son "riquísimas", no sustituyen a la palabra presencial, por lo que ha demandado a la compañías más espacios de palabra directa en las empresas.

"Se acabó la época donde uno mandaba y otro obedecía", ha señalado, destacando que los trabajadores ahora se preguntan por los por qué de las cosas que hacen.

Valdano ha dicho también que la curiosidad es clave para los tiempos actuales porque hay que "renovar el conocimiento" constantemente y no basta con acabar los estudios universitarios. "Te come la competencia", ha agregado.

Ahora, la ventaja, ha señalado, es que el conocimiento acumulado "está a un golpe de click" con google, incidiendo en que una persona curiosa "lleva ventaja", porque las cosas "cambian todos los días y a una velocidad mayor".

Sobre la simplicidad, ha dicho que no se debe confundir con el "facilismo", sino con "quedarse con lo relevante" de los conocimientos, y en cuanto al talento, ha comentado que si se "elige bien" a los trabajadores, eso dará "eficacia" a las tareas. "No se debe elegir porque me caiga bien o por sentido del humor", ha indicado.

GUTI Y EL REAL MADRID

Ha puesto como ejemplo el ascenso de Guti al primer equipo del Real Madrid. "No me gustan las personas que no tienen defectos", ha comentado, subrayando que cuando le eligió no gustó la medida en el club porque no saludaba, llegaba tarde a entrenar o lo expulsaban varias veces.

"Hay que adaptarse a las personas complejas", ha apuntado, subrayando la ventaja de rodear talentos y enfrentarlos a dificultades, sin ocultar el problema de que "el talento necesita libertad", lo que puede chocar con el grupo, variable que resolvió con el ejemplo de Maradona, que desde su libertad en el Mundial de México, permitió que al final, todo el equipo argentino acabara campeón.

"Maradona no era un ejemplo de disciplina, pero nos daba soluciones en el campo", ha señalado.

Ha dicho también que en las empresas tecnológicas hay genios "mal entendidos" que afectan a la convivencia y muchas veces los terminan despidiendo, pero cree que si se saben aprovechar, el equipo "será mejor".

Además, ha recetado confianza a los asistentes: "Cuando damos confianza, el talento llega al máximo de sus posibilidades, y cuando un líder da confianza, la gente la devuelve con intereses".

Valdano ha asimilado el vestuario de un equipo al núcleo de una empresa, resaltando que el éxito pasa porque "todos se sientan importantes", sin olvidar que "nadie está a salvo de la vanidad", una "amenaza" a cualquier edad.

Sobre la motivación, ha apuntado que "vivir sin sueños es un malísimo negocio" y "quien se detiene retrocede", y a los empresarios no les ha pedido que establezcan relaciones afectivas con sus trabajadores, pero sí que se relacionen desde el respeto. "El poder del afecto es extraordinario", ha subrayado.

"REPENSAR" EL TURISMO ANTE LA ERA DIGITAL

Germán Magdaleno, subdirector de Futurismo Canarias, ha señalado que el objetivo de estos encuentros es "repensar" el turismo y "dar herramientas" a los empresarios sobre las tendencias del turismo de los próximos años, que inevitablemente será digital.

"Hay que estar preparados para ello", ha señalado, y por ello, tanto a través del congreso anual de Futurismo como de los 'Spring Talks', se trata de reunir a los directores de hotel para que "aunque crean que les va magníficamente", no están tomando las decisiones necesarias para el futuro.

"La vía digital ya está aquí y nos va a comer a todos si no estamos preparados", ha destacado, subrayando que "muchos negocios van a desaparecer" si no se adaptan a la transformación digital y a las demandas de los clientes.

En ese sentido, ha señalado que la clave del éxito en el futuro pasa por "segmentar" clientes y espacios dentro del propio hotel.

INTERNET PERMITE "CONSTRUIR UNA MARCA"

Raúl Domínguez, online marketing manager de Spring Hoteles, ha comentado que la cadena está haciendo una renovación de la planta hotelera, y al mismo tiempo, les "estresa" trabajar en el día a día porque "la velocidad va a ser clave" en todas las industrias en los próximos años.

Ha comentado que Internet "abre una ventana al cliente" y permite al hotelero "construir una marca", en un momento donde el valor de la distribución va descendiendo en favor de la venta directa y la experiencia del cliente "cada vez empieza antes y acaba después".

En ese sentido, ha comentado que la cadena tiene el reto de "aportar valor" y especializarse en ser "precriptores" de Tenerife con el fin, entre otras cosas, de fidelizar al destino en un momento en que Canarias vive un gran momento gracias, en parte, al fenómeno del 'turismo prestado'.

Ha señalado que el nuevo turista digital "está acostumbrado a la excelencia", con plataformas que le dan lo que necesita en cada momento, experiencia que a su juicio, se debe replicar en el hotel, aportando valor con herramientas digitales "para enamorar al cliente" y que el hotel no se convierta en la "marca blanca" del distribuidor.

Con todo, ha destacado que el "gran reto" de la industria hotelera es la "transformación digital" y ver como se empodera al trabajador y se le da la información adecuada para "reconocer al cliente" y darle lo que necesita en cada momento.

Domínguez ha señalado también que la reputación online "es clave" ya que "el cliente tiene el poder" a través de la comunicación móvil, y eso tiene la ventaja añadida de que da "visibilidad" a los productos en las plataformas. "La marca es lo que los clientes digan de ti", ha indicado.