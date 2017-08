Unidad institucional y del sector en San Sebastián contra la turismofobia

Representantes institucionales y del sector turístico han mostrado hoy una imagen de unidad en defensa del turismo "diferenciado, sostenible y de calidad" de San Sebastián y han calificado de "irresponsables" e "injustificadas" las protestas de sectores de la izquierda abertzale contra este modelo.

El concejal de Desarrollo Económico y teniente de alcalde donostiarra, Ernesto Gasco; la directora de Turismo de la Diputación de Gipuzkoa, Maite Cruzado; y el director de la Agencia Vasca de Turismo (Basquetour), Harkaitz Millán, han comparecido hoy en el Museo San Telmo respaldados por responsables de la hostelería y el comercio de la ciudad para cerrar filas en torno a un sector que supone el 13,4 % del PIB local.

Antes del comienzo de la rueda de prensa, una veintena de personas se ha concentrado en el exterior del museo con una pancarta con el lema en euskera "La patronal del turismo no nos representa".

Millán ha reclamado a Ernai, las juventudes de Sortu, que desconvoque la manifestación prevista para el 17 de agosto contra el modelo turístico donostiarra, mientras Gasco ha sostenido que la protesta no está "justificada" porque se asienta sobre "una falacia".

Gasco ha señalado que ayer, un día después de que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, asegurara que la coalición "no está ni con el turista 'go home' ni con el 'aquí no pasa nada'", se borraron dieciséis pintadas contra el turismo en San Sebastián.

"Fue el día récord. No sé si (a Otegi) le están creciendo los enanos o algunos se están radicalizando en exceso", ha destacado.

Millán ha subrayado que "no se puede jugar con el turismo de una manera tan superficial y tan irresponsable", "con un sector que emplea a cerca de 100.000 personas en Euskadi, que dejó 4.100 millones de euros el pasado año y que alcanza el 6 % del PIB en la comunidad autónoma".