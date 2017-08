Exceltur pide convocar el Consejo del Turismo para analizar los ataques al sector

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha propuesto hoy que, una vez pasada la temporada turística, el Gobierno convoque una reunión del Consejo Español de Turismo para analizar las protestas y actos vandálicos contra el sector y reflexionar sobre un modelo turístico sostenible.

"Las circunstancias de esta temporada turística exigen un cónclave nacional en el que todos los actores podamos debatir de una manera serena y reflexionar sobre un modelo turístico más sostenible y que concite las mayores empatías ciudadanas", ha explicado, en declaraciones a Efe, el vicepresidente de Exceltur, asociación que agrupa a las grandes empresas del sector turístico.

El Consejo Español de Turismo, que, según Zoreda, no se ha reunido en esta legislatura ni en la anterior, reúne a representantes del Gobierno, de las comunidades autónomas, de los municipios turísticos, de las distintas patronales del sector y de los sindicatos.

Zoreda ha dicho que, de momento, las protestas contra el turismo no se han traducido "en ningún tipo de contracción" de la demanda turística, pero ha subrayado que "no son gestos favorables para potenciar la imagen turística de España".

En su opinión, los ataques contra intereses turísticos "son todavía muy puntuales y no se asocian aún a actos que pongan en entredicho la seguridad del turista".

Zoreda ha recalcado que estos ataques son "absolutamente rechazables" y se ha mostrado confiado en que "las cosas no pasen a más", aunque ha apuntado que todos los agentes implicados deben hacer "algunas reflexiones de cara al futuro".

Según el vicepresidente de Exceltur, la hostilidad hacia el turismo "no responde al sentimiento general ciudadano", pero "eso no quiere decir que no haya alguna contestación social".

Zoreda ha explicado que la forma más sencilla de entender dónde están los límites en el crecimiento del turismo es comprobar "las líneas rojas" que fijan los ciudadanos, es decir, las situaciones con las que no sintonizan.

El vicepresidente de Exceltur ha recordado que hace cinco años España recibía unos 50 millones de turistas extranjeros, cifra que este año puede superar los 80 millones.

"No es un crecimiento vegetativo ni natural ni lógico. Es un crecimiento insólito producto de unas circunstancias que pueden revertirse en cualquier momento", ha dicho.

Zoreda ha explicado que, desde la Primavera Árabe, España recibe entre 14 y 16 millones de turistas extranjeros "prestados", que han dejado de visitar otros puntos del Mediterráneo.

El vicepresidente de Exceltur ha recalcado que el turismo español "no puede seguir apostando por un crecimiento de esta envergadura en la llegada de turistas porque no es sostenible".

Otro aspecto a tener en cuenta, ha dicho, es la masiva oferta de viviendas turísticas ligadas a la economía colaborativa.

Según Zoreda, en los últimos seis años la capacidad de las viviendas de uso turístico en las 22 principales capitales de provincia de España se ha equiparado a toda la oferta reglada.

"No podemos aceptar este crecimiento descontrolado e irregular de una capacidad alojativa impune que genera las mayores tensiones sociales", ha señalado.

Esta proliferación de viviendas turísticas, ha explicado, lleva a situaciones de masificación en algunos puntos, encarece los alquileres y la compra de inmuebles en los barrios más turísticos y desplaza los negocios de proximidad, lo que desemboca en un rechazo social.