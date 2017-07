Transportes

De la Serna dice que el 70 % de los taxistas no respalda las protestas de hoy

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado hoy que el 70 % de los taxistas no se ha sumado a las movilizaciones de hoy en Madrid y Barcelona, por lo que -ha dicho- no se puede hablar de una convocatoria del sector, ya que la mayoría no ha llevado a cabo ninguna acción.