Revilla defiende el turismo, que es "la gallina de los huevos de oro" en España

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido hoy que el turismo es "la gallina de los huevos de oro" de España y está "sacando adelante" el "incipiente" crecimiento económico, y ha considerado que hay que apoyar este sector "de manera decidida".

Pero también apuesta por "prohibir determinado turismo que trae consecuencias desagradables", sobre todo "para el vecindario que quiere vivir en paz".

"Hay gente para todo, no digo que no tengan algún tipo de razón. Yo no quisiera tener una Cantabria como un lugar donde se vende tique turístico que incluye la borrachera permanente, el todo gratis, o el sexo en la calle", ha dicho Revilla, en declaraciones a Rne.

Pese a ello, ha advertido de que el turismo está impulsando el crecimiento económico en España. "Nos van a venir a ver 70 millones de personas, que vienen a consumir aquí", ha indicado.

Sobre la huelga indefinida en el aeropuerto de El Prat, el presidente cántabro ha considerado "muy justa" la reivindicación del personal de seguridad, aunque lamenta que "en un trabajo tan delicado no se pueda llegar a un acuerdo" y "a estas horas" todavía haya problemas.

Revilla ha señalado que, por la "responsabilidad" que conlleva la seguridad en El Prat, llegó a pensar "que ganarían bastante dinero". "Cuando me he enterado que ganan 900 euros...", ha apostillado, antes de considerar "impresentable" el salario que perciben esos trabajadores.

Por eso, cree que el origen del conflicto está en que "parece que hay una cierta explotación de los trabajadores" que Aena subcontrata a empresas.

"Esta empresa (Eulen), y me imagino que otras, está pagando salarios de miseria", ha recalcado, antes de agregar que espera que "por el bien de todos se arregle".

Revilla también ha hablado de la situación de Cataluña, y ha augurado que el 1 de octubre, fecha fijada para el referéndum independentista, no habrá urnas.

Pero, pese a esta idea que tiene, sostiene que hay que afrontar el independentismo con una reforma de la Constitución que permita "algún encaje" a las demandas que se hacen desde Cataluña.

A su juicio, si se produce una "situación de emergencia" los partidos políticos, sobre todo "los grandes", tendrán que reunirse para "buscar una salida política" con la reforma de la Constitución.

El presidente cántabro ha añadido que le sorprende "el revuelo" suscitado por la denominación de los territorios, y ha recordado que en la Constitución se reconoce a España "como un junto de nacionalidades y regiones".

Además, Revilla ha vuelto a reivindicar la deuda que, según asegura, tiene el Estado con Cantabria por valor de cerca de 90 millones por la financiación de Valdecilla, la aplicación de la Lomce o el proyecto de Estudios del Español de Comillas.

Y ha reclamado una respuesta al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.