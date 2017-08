El PSOE rechaza el laudo y acusa al Gobierno de "criminalizar" a trabajadores

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que el laudo aprobado por el Gobierno para resolver el conflicto laboral en El Prat es "una forma de imposición" que no aborda "la explotación" a los trabajadores, a los que cree que el Ejecutivo "se ha empeñado en criminalizar".

"El arbitraje con este laudo no deja de ser una forma de imposición; ¿cuántos laudos ha habido y cuántos laudos piensa establecer el Gobierno en los conflictos que surjan? El problema es la explotación laboral", ha señalado Ábalos en una entrevista a Efe, en la que, además, ha tildado de "autoritaria" la actuación del Ejecutivo.

Durante dicha entrevista, el número tres del PSOE ha tratado la situación de los trabajadores de la empresa Eulen que se encargan de las tareas de seguridad en el aeropuerto de El Prat, en huelga actualmente y sustituidos en sus funciones por operarios de la Guardia Civil.

Nada de la "fatal gestión" del Ejecutivo, en opinión del dirigente socialista, pone el acento en la raíz del problema, que es "la explotación laboral".

Lo que hay que hacer y preguntarse es "cómo poner freno" a esta precarización, y por ello, el grupo socialista llevará al Congreso una serie de iniciativas y medidas para modificar el estatuto de los trabajadores y la normativa sobre subcontratas.

Persigue, así, regular tales ámbitos y salvaguardar los derechos y condiciones de los empleados.

Para Ábalos, el Gobierno, lejos de buscar una regulación, "se ha empeñado en criminalizar" a los trabajadores de Eulen, pues "parece que son responsables de que otros ciudadanos no puedan disfrutar de sus vacaciones".

También ha acusado a Mariano Rajoy y a su gabinete de haber debilitado el derecho de huelga, recogido en la Constitución.

Asimismo, al situar a la Guardia Civil en las tareas de los trabajadores, el Gobierno "enfrenta" a unos empleados con otros.

Según ha destacado, la noticia de este conflicto, que es "la explotación e indefensión" de los trabajadores, se está desviando debido, en gran medida, al "aparato de propaganda" desplegado por el Ejecutivo.

"El presidente de AENA no da cuenta, no ya de su nefasta gestión, sino de su ausencia de gestión; no ha intervenido para nada", se ha quejado Ábalos antes de incidir en las, a su juicio, "formas autoritarias" del Ejecutivo.

Y todo ello queda encubierto porque, mientras se estaba fraguando el conflicto, "el Gobierno seguía de vacaciones".

El foco del conflicto, por tanto, es la explotación laboral de unos trabajadores que cobran sueldos netos de 600 a 750 euros, ha recordado.

Y ello, tal y como ha resaltado el dirigente socialista, proviene a su vez de la reforma laboral y de la privatización acometida por el Gobierno en servicios que operan en el espacio público.