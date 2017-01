Globalia cierra 2016 con resultados satisfactorios aunque "no espectaculares"

El grupo turístico Globalia, que incluye la aerolínea Air Europa, cerró 2016 con "resultados satisfactorios" pese a que "no fue un año espectacular", según las previsiones de su presidente, Juan José Hidalgo.

Hidalgo ha explicado a Efe, en el marco de Fitur, que el crecimiento de Air Europa con la incorporación de 26 nuevas rutas, entre ellas Bogotá, Costa Rica, Guayaquil o Zúrich, "ha costado mucho dinero" porque hasta que se consolidan, en los primeros meses de operaciones generan pérdidas.

Aunque la compañía seguirá creciendo en rutas en 2017, lo hará "con paciencia", ha señalado Hidalgo, que considera que es bueno tener "un año de tranquilidad" y de consolidación de los nuevos destinos.

Este año, la aerolínea prevé abrir rutas a Honduras, Boston y a alguna ciudad europea más que podría ser Ginebra, Viena o un nuevo aeropuerto alemán, mientras que, en Latinoamérica, "nos faltan aún destinos como Santiago de Chile, Panamá, México o Río de Janeiro", que Air Europa irá incorporando en los próximos tres años, en función de la llegada de nuevos aviones a su flota.

Asimismo, la compañía prevé crecer más en Argentina, donde podrá añadir Iguazú "no a muy largo plazo" a las rutas que ya opera a Buenos Aires y Córdoba, vía Asunción.

En 2017, Air Europa recibirá tres aviones Boeing 787-8 más, uno de los cuales volará a partir del próximo 20 de febrero a La Habana, mientras que en los dos años siguientes llegarán siete unidades de su versión más grande, el 787-9, tres en 2018 y cuatro en 2019, ha recordado.

"Queremos crecer pero no nos llegan los aviones al ritmo que nos gustaría", lo que Air Europa compensa con acuerdos de código compartido con otras compañías para ampliar su oferta de vuelos.

A Hidalgo no le preocupan los planes de IAG, grupo aéreo que integra a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, y de Norwegian de iniciar vuelos económicos de largo recorrido desde Barcelona, al considerar que la capital catalana "no es un tema de larga distancia para Air Europa".

A su juicio, su mercado está en el hub (centro de interconexiones) de Madrid, donde tiene "sus conexiones con toda Europa y todo el mundo y de ahí no nos debemos mover", aunque si hay vuelos de bajo coste de largo recorrido desde la capital, "es otra cosa, estoy dispuesto a todo", ha agregado.

No obstante, en su opinión, si una compañía como Norwegian quiere hacerlo desde Barajas, "tendrá que montar 40 conexiones con Europa, desde donde atraer hasta un 70 % de clientes porque Madrid no da ni un 30 % de capacidad para el largo recorrido, lo que requiere unas estructuras enormes que no podrá soportar".

Respecto de la división hotelera Be Live, ha destacado que es hoy el "mejor área de negocio del grupo" ya que, tras un bache provocado por la crisis, "hoy todo los hoteles están llenos y dan beneficios".

La compañía, enfocada en el segmento vacacional, tiene hoteles en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Baleares, la República Dominicana (6) y Cuba (4).

Esta última isla caribeña, donde el grupo está "bien posicionado", con ochos vuelos semanales, que se amplían a once en verano, es un mercado "muy importante para nosotros y tenemos que considerarlo mucho para el futuro".

"Si surgen nuevas oportunidades, vamos a incorporar más hoteles" a una cartera compuesta en la actualidad por tres en Varadero y uno en La Habana, ha apuntado Hidalgo, según quien, los cambios en Cuba avanzan lentamente pero la situación está mejorando, y aunque el país todavía "no se ha abierto totalmente, se ha abierto la esperanza".