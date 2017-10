La huelga en la empresa de transportes Iribus, que presta a servicio a Alsa, arranca este lunes

Según ha explicado el presidente del Comité de Empresa de Iribus, Vicente del Pozo, a Europa Press, la huelga comenzará el lunes a las 00 horas hasta las 24 horas del martes y se continuará durante todos los lunes y martes de los tres próximos meses a excepción del 30 y 31 de octubre.

El paro se ha convocado, según del Pozo, tras el fracaso de las negociaciones que se llevaron a cabo en el Instituto Laboral a finales del mes pasado en las que redujeron el número de sus peticiones hasta una decena, que consideran "prioritarias".

Entre las peticiones de los trabajadores de Iribus, que ya se presentaron sin éxito en otras negociaciones en abril y octubre de 2016, el presidente del Comité de Empresa ha destacado la valoración real del tiempo necesario para cubrir las rutas.

Así, del Pozo ha explicado que la estimación a la baja del tiempo necesario para realizar determinados servicios termina generando retrasos y enfadando a los pasajeros, que en ocasiones terminan incluso increpando a los conductores. "La ruta Madrid-Escorial tarda en cubrirse unas 1.15 horas y ponen una, así solo generas retrasos que se acumulan uno tras otro", ha subrayado.

Otra de las peticiones es la de establecer en una hora el tiempo que los conductores tienen para revisar luces, ruedas, cinturones de seguridad o documentaciones, entre otras cosas, antes de coger un autobús, pues en estos momentos es de 15 minutos, una cifra que consideran insuficiente. "Si luego hay un problema porque van las ruedas lisas, el problema es para el conductor", ha añadido el sindicalista.

A su vez, han pedido el establecimiento de dietas, que está contemplado en el convenio aunque del Pozo afirma que no se cumple, y un plus por no tener siniestralidad, ya que hay muchos golpes en los garajes.

Por último, han pedido otro plus de 5 euros al día por los turnos partidos y que se contabilice en las horas trabajadas el servicio discrecional, es decir, el tiempo que los conductores esperan en el autobús entre el viaje de ida y de vuelta durante excursiones o viajes organizados.