Un 64% de los usuarios de IoT afirma tener problemas con sus dispositivos, según Dynatrace

El informe, realizado a partir de una encuesta a 10.000 usuarios de distintos dispositivos, señala que los consumidores padecen un promedio de 1,5 problemas al día y un 62% declara que teme que el número de fallos aumente a causa de la proliferación de dispositivos con esta tecnología.

Por ejemplo, en el caso de los hogares inteligentes, el 73% de los consumidores teme quedarse encerrado en casa o no tener acceso a ella, un 68% no ser capaz de controlar la temperatura ambiente, un 64% no tener capacidad para controlar las luces y un 81% que los fallos en los medidores IoT del hogar puedan crear sobrecargas de gas o electricidad.

COCHES CONECTADOS

En el caso de los coches conectados, el 85% de los encuestados por Dynatrace en Europa, Estados Unidos, Australia, Brasil, Singapur y China señala estar preocupado por los fallos y el mayor temor es el de tener colisiones a una alta velocidad.

Además, el 84% de los usuarios afirma que no usaría automóviles sin conductor debido al temor de errores en el software, un 86% teme quedarse bloqueado dentro del coche o no poder acceder a él y un 67% pronostica problemas serios debido a fallos de rendimiento en la interacción de los coches con los semáforos inteligentes de las ciudades.

En asistencia sanitaria, el 62% asegura que no confiaría en dispositivos IoT para la administración de medicamentos y un 85% muesta su preocupación sobre el uso de dispositivos para controlar los signos vitales, como la frecuencia cardiaca o la presión arterial, ante la posibilidad de fallos de rendimiento, ya que podrían verse comprometidos los datos clínicos.

El experto en rendimiento digital y coordinador del estudio, Dave Anderson, ha subrayado que la tecnología que hay detrás de cada dispositivo conectado es "extremadamente compleja". "Si bien las empresas suministradoras ya están luchando con la complejidad que representa la nube, IoT magnifica esto mil veces debido a sensores, ingentes masas de datos nuevos o cargas de trabajo en contenedores dinámicos", remarca.

Así, ha agregado que es "realmente preocupante" que los consumidores informen ya de problemas teniendo en cuenta que la era IoT "sólo acaba de comenzar". Por ello, ha apuntado que es imperativo que las empresas busquen formas de procesar, analizar y administrar la cadena de entrega de IoT de manera integral y con una visión profunda, para que sepan exactamente qué está sucediendo y dónde surgen los problemas en tiempo real.