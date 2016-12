Telecomunicaciones

http://www.teinteresa.es/dinero/telecomunicaciones/UGT-advierte-Espana-convertido-estructural_0_1714628635.html

UGT advierte de que la brecha digital en España se ha convertido en "estructural"

UGT ha advertido de que la Brecha Digital en España no sólo no se está cerrando, sino que se ha convertido en "estructural", por lo que ha pedido al Gobierno que coloque la inclusión digital de la ciudadanía y de los trabajadores entre sus prioridades y no persista en su "desidia".