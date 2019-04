Telecomunicaciones

Reino Unido permitirá a Huawei participar en la construcción de parte de su red 5G

Las autoridades británicas permitirán al fabricante tecnológico chino Huawei tomar parte en la construcción de la red 5G del Reino Unido, aunque la participación de la compañía china, acusada de espionaje por EEUU, estará limitada a las partes "no estratégicas" del sistema, incluyendo antenas y otros elementos que no formen parte del núcleo de la nueva red, según ha adelantado el diario británico 'The Telegraph'.