Red.es participa en el MWC 2019 con 94 empresas y dos pabellones institucionales

En concreto, detalla que 56 empresas integrarán el Pabellón de España en Mobile World Congress (MWC), la feria tecnológica más importante del mundo para la industria móvil, 48 de las cuales contarán con stand propio, mientras las otras ocho participarán con la modalidad "pack visita", que permite beneficiarse de todos los servicios ofrecidos en el pabellón, pero sin stand.

Este espacio contará con una "amplia representación geográfica", ya que estará integrado por dieciocho compañías procedentes de Cataluña, dieciséis de la Comunidad de Madrid, ocho de Galicia, cinco de Andalucía, tres de la Comunidad Valenciana, dos de Extremadura, dos del País Vasco, una de Aragón y una de Castilla-La Mancha.

Por su parte, las 38 startups que integrarán el Pabellón de España en Four Years From Now (4YFN), la mayor plataforma de emprendimiento a escala mundial, representan también una amplia variedad de provincias: Barcelona, Córdoba, Madrid, Murcia, Huelva, Sevilla, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Pontevedra, Valencia, Lleida o Málaga.

Red.es organiza y coordina, por séptimo año consecutivo, estas dos delegaciones empresariales con un doble objetivo, mostrar los mejores proyectos nacionales vinculados a la industria del móvil y ofrecer a las firmas seleccionadas sendos espacios para impulsar su internacionalización, presentar nuevos productos, buscar inversores o ampliar la cartera de clientes.

Ambas iniciativas discurren en paralelo a las actividades que desarrolla la Fundación Mobile World Capital de la que forman parte el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA. En el caso de 4YFN Red.es ha sumado a Icex, Incibe y Enisa a la puesta en marcha del mencionado pabellón.

La entidad pública resalta que los sectores representados en esta edición son "ejemplo" de un tejido empresarial de vocación tecnológica, carácter dinámico y centrado en la innovación a través de un buen número de proyectos vinculados a las ciudades inteligentes, la ciberseguridad, el internet de las cosas, la computación en la nube, el comercio electrónico, la inteligencia artificial o el márketing digital entre otros.