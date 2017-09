Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo inician la venta anticipada del iPhone 8 y el iPhone 8 Plus

Los principales operadores de telefonía móvil del país se suman así a la preventa de la nueva gama de iPhone que la compañía estadounidense presentó el pasado martes junto con el iPhone X, cuyo periodo de reservas comenzará el próximo 27 de octubre.

En el mercado libre, el iPhone 8 tendrá un precio de 809 euros para el modelo de 64GB y de 979 euros para del 256 GB, mientras que el iPhone 8 Plus costará 919 euros en el caso del de 64 GB y 1.089 euros si el cliente opta por el de 256 GB.

Movistar ofrece a los clientes la posibilidad de adquirir los dispositivos pagando en 12, 24 y 30 plazos, mientras que los no clientes podrán dividir el pago en 24 cuotas. Asimismo, la operadora de Telefónica ofrece un seguro móvil por 11,99 euros al mes.

Los clientes también podrán adquirirlo en la modalidad 'Siempre nuevo', que no tiene compromiso de permanencia y le permite al usuario cambiar de terminal cada 12, 18 o 24 meses. Además, la operadora también ha fijado un precio de recompra en caso de que el cliente finalmente desee quedarse con el dispositivo.

Orange informa que de que comercializará los nuevos iPhone en todos los colores (gris espacial, plata y oro) y en las dos capacidades disponibles (64 GB y 256 GB) y permitirá a sus clientes acceder a ofertas al pagarlo a plazos y vincularlo a alguna de sus tarifas.

Por ejemplo, el iPhone 8 de 64 GB tendrá un precio de 695 euros con las tarifas convergentes Love Sin Limites y de 694 euros con las móviles Go Top y Go UP. El precio del iPhone 8 Plus con dichas tarifas será de 798 euros.

Por su parte, los clientes de Vodafone podrán reservar su iPhone 8 y IPhone 8 Plus de 64 GB tanto en la página www.vodafone.es y en las tiendas Vodafone por un precio y un modo de pago que varía en función del dispositivo adquirido y la tarifa móvil contratada.

Así, el precio es de 732 euros para el iPhone 8 y de 839,99 euros para el iPhone 8 Plus con las tarifas Red M y Red L. El dispositivo se abonará en 24 mensualidades, aunque en las tarifas Mini S y Smart S es necesario hacer un pago inicial.

Por parte del grupo MásMóvil, Yoigo también ha iniciado la preventa de los nuevos iPhone que se abonarán también en 24 pagos (en algunos casos con un pago inicial) y una cuota final y cuyo precio definitivo dependerá de la tarifa contratada.

Así, con las tarifas Sin Fin o Azul los clientes podrán tener un iPhone 8 de 64 GB por 599 euros y un iPhone 8 Plus de 64 GB por 729 euros. En el caso de la tarifa del 0 de 1,5 GB o la Naranja el precio será de 728 euros y 828 euros, respectivamente.

La nueva generación de iPhone llega con un nuevo diseño de cristal y aluminio en tres colores (oro, plata y gris especial), Retina HD y el chip A11Bionic. Además, cuenta con una cámara doble de 12 megapíxeles y la posibilidad de carga inalámbrica.