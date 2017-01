Gobierno y operadoras trabajan ya en el proyecto para recabar datos de turistas a través del roaming

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya está trabajando con las operadoras para diseñar un sistema que permita usar los datos de 'roaming' para tener información de los extranjeros que visitan España, una iniciativa que presenta numerosas oportunidades para el sector turístico, pero en cuyo desarrollo deben tenerse en cuenta aspectos como el uso que se le dará a esos datos, quién financiará la inversión que los operadores deben realizar para garantizar que se ofrezcan de forma anonomizada y agregada y si realmente merece la pena que se conozcan a tiempo real.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha "en breve" una iniciativa en la que, gracias a los datos que se obtienen cuando un turista extranjero se conecta a la red de un operador español, se podrá "tener con mayor precisión datos del sector turístico y en tiempo real".

El Ministerio ya se ha puesto en contacto con las principales operadoras de telecomunicaciones del país y está trabajando para analizar qué posibilidades hay, qué información se puede obtener y manejar y en qué tiempo.

Los detalles de esta propuesta del Ministerio aún se desconocen y aunque la tecnología que existe actualmente hace posible gestionar estos datos a tiempo real de forma anonimizada y agregada, las operadoras deberán prepararse para ello e incluso invertir en tecnología y personal para llevarlo a cabo.

En declaraciones a Europa Press, el experto en Big Data Antonio Pita ha incidido en que esta iniciativa, aunque es técnicamente posible, tiene complejidades que hay que superar, y ha señalado que antes de desarrollarla es importante plantearse qué uso exacto se quiere dar a esos datos y valorar el esfuerzo y el beneficio que supone ofrecerlos en tiempo real.

En su opinión, hoy por hoy lo importante no es plantearse si se trabaja con datos en tiempo real, sino comenzar a monetizar esta información que puede utilizarse para conocer mejor a los turistas y poder adoptar medidas que mejoren su experiencia. "Lo más importante es el uso, para qué y cómo se van a utilizar estos datos, lo demás es tecnología y las empresas de telecomunicaciones de este país tienen las capacidades para poder realizarlo", ha incidido.

A este respecto, ha recordado que con los datos de roaming lo que se mide es el número de móviles extranjeros que se conectan a una red española y no la cantidad de visitantes que llegan a un país, por lo que si esos datos se quieren usar con fines estadísticos se deberá medir el sesgo que representan respecto a la proporción real de visitantes. Así, ha agregado que este es uno de los retos a los que se enfrentarán los científicos de datos.

ACUERDO CON LAS OPERADORAS.

Por otro lado, ha incidido en que para poder poner en marcha esta iniciativa se requiere un acuerdo con todas las operadoras de telecomunicaciones para recoger su colaboración y que la iniciativa se pueda coordinar. Esto no es algo novedoso ya que actualmente es habitual que las compañías, no sólo las de telecomunicaciones, compartan información con las administraciones públicas, por ejemplo en temas de seguridad nacional, hacienda, blanqueo de capitales, etc.

Sin embargo, Pita, galardonado con el premio al mejor científico de datos de España en análisis de datos de los Data Science Awards, se ha mostrado confiado en que las operadoras estarán dispuestas a colaborar en esta iniciativa, aunque se deben conocer los detalles, como por ejemplo quien financia los desarrollos necesarios, puesto que aunque las compañías tienen capacidades para desarrollarlos, los recursos suelen estar comprometidos para sus prioridades de negocio.

La recolección y el tratamiento de los datos exigirá por tanto que los operadores inviertan en realizar desarrollos para ofrecer la información requerida de forma anonimizada o agregada, así como que destinen personal a esta actividad.

Además el Ministerio deberá disponer de las tecnologías adecuadas y un equipo formado por científicos de datos y expertos en Big Data que traten toda la información de las operadoras y desarrollen modelos que aporten valor a los turistas.

Pita ha incidido en que en este último punto es donde reside todo el éxito de la propuesta y ha subrayado que lo más difícil va a ser contratar el talento, ya que actualmente hay escasez de talento cualificado en esta área.

Desde Telefónica inciden en que la compañía ya ha realizado una apuesta muy fuerte por el Big Data, que consideran "una palanca de crecimiento" en la actual economía digital, lo que hace que estén preparados para llevar a cabo una iniciativa como la propuesta por el ministro.

De hecho, remarcan que tienen un área dedicada exclusivamente a los datos, donde han desarrollado proyectos como Smart Steps, que ayuda a empresas e instituciones a planificar sus desarrollos conociendo los movimientos de la población a partir de los datos que ofrecen sus teléfonos móviles.

Por otro lado, Pita ha señalado que si los datos que ofrecen las operadoras están anonimizados o agregados no habrá previsiblemente ningún problema con la privacidad ya que se respetaría la Ley de Protección de Datos y ha recordado que en la actualidad muchas empresas ya trabajan con datos agregados.

Además, el experto en Big Data añade que la tecnología permite que este proceso de anonimización y agregación se haga "rapidísimo" y sólo se remita información que no permita la identificación del usuario.

BIG DATA Y TURISMO.

El uso de la información geolocalizada es algo que ya utilizan algunas empresas del sector privado para ofrecer servicios, como por ejemplo Google, que los emplea para estimar el volumen de tráfico. Además, existen casos de empresas públicas como la DGT que los utiliza para mantener un mapa de tráfico en tiempo real.

Por este motivo, sería una buena idea que el sector turístico también aproveche los datos geoposicionados para ofrecer una experiencia mejor y más personalizada a los turistas extranjeros.

En este sentido, Pita ha recordado que el turismo es uno de los principales motores de la economía española, hoy más que nunca, por lo que si se logra encontrar un enfoque más personalizado a las necesidades del turismo y se mejora la experiencia del visitante, el sector se verá fortalecido.

A este respecto, ha reconocido que en la Administración Pública ya hay muchas iniciativas relacionadas con el Big Data, como por ejemplo en el Ministerio de Hacienda, aunque ha añadido que al igual que ocurre en el sector privado, hay distintas velocidades. Por ello, ha apoyado que se extienda el uso de las nuevas tecnologías tanto en la empresa privada como en el sector público.

"Actualmente tenemos mucha información disponible. Debemos poner los datos a trabajar para ayudarnos a mejorar en todos los sectores. Me alegra que el Ministerio desarrolle este tipo de iniciativas y utilice las nuevas tecnologías Big Data para mejorar la economía", ha afirmado Pita sobre la iniciativa anunciada por Nadal.