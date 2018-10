DigitalES pide que la tasa a determinados servicios digitales evite la doble imposición

La patronal del sector de la tecnología e innovación digital DigitalES ha reclamado que el impuesto sobre determinados servicios digitales, cuyo anteproyecto de ley ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, evite la doble imposición y tenga "carácter transitorio" para que sea sustituido por el que en un futuro se acuerde en la Unión Europea (UE).

La directora general de DigitalES, Alicia Richart, ha incidido en que esta nueva figura impositiva debe tener como "premisas previas" no gravar a las entidades que ya cumplen sus obligaciones fiscales en los países de la UE donde radican, y estar alineada con la propuesta de Directiva de la UE, "sin incurrir en vulneraciones del Derecho Comunitario ni del Derecho Español".

"La nueva tasa debería tener carácter transitorio y quedar claramente supeditada a la entrada en vigor de la futura Directiva. Se debe evitar la doble imposición y sólo gravar a las compañías que no están siendo ya gravadas por el Impuesto de Sociedades, para asegurarnos un escenario de juego igual para todos los actores", ha incidido Richart.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Española para la Digitalización ha remarcado que las empresas que forman parte de DigitalEs, que facturan el equivalente al 4% del PIB nacional y emplean a más de 150.000 personas, ya aportan a las arcas públicas más de 8.000 millones de euros.

Por ello, ha subrayado que con esta medida debe perseguirse "un reequilibrio fiscal" y que haya un mismo campo de juego para todos los actores del sector y "mismas reglas para los mismos servicios". "Estamos a favor de las iniciativas que persigan esta finalidad, pero siempre evitando la doble imposición", ha insistido.

MEDIDAS DE EMPLEO.

Respecto a las medidas propuestas en el ámbito laboral, como las destinadas a garantizar la igualdad en las condiciones de los subcontratados y la igualdad de género o la obligación de registrar diariamente los horarios, DigitalES insiste en la necesidad de que estos asuntos se traten "con la profundidad y tranquilidad necesarias", en el diálogo social de patronal y sindicatos y huyendo de "planteamientos cortoplacistas".

En concreto, anima al Gobierno a la colaboración público-privada y a la autorregulación de algunos aspectos, como los relacionados con la igualdad de género. "Queremos animar a todas las fuerzas políticas a trabajar conjuntamente con el sector privado para avanzar en aquellos aspectos que sea necesario mejorar, sin que para ello se deba recurrir a la regulación de aspectos que ya están siendo resueltos de forma exitosa mediante la autorregulación", subraya.

Asimismo, muestra su preocupación por el impulso que se quiere dar al proyecto de ley para registrar diariamente el horario de entrada y salida de cada trabajador, ya que supondría "un obstáculo para el avance de la industria digital en España, caracterizada por facilitar a sus empleados modelos de trabajo que fomentan la flexibilidad laboral y conciliación con la vida privada".

Además, advierte de que los modelos basados en el teletrabajo o la gestión de equipos internacionales desde España "podrían verse seriamente afectados en un mercado que es global, flexible y altamente competitivo".

APOYO A LA INNOVACIÓN

En cuanto a las medidas de fomento de la ciencia, la investigación y la innovación, celebra la subida de un 6,7% de la partida presupuestaria destinada a ello, pero cree que "falta información respecto del uso específico que se le va a dar a ese presupuesto y cómo se va a instrumentar".

Por ejemplo, no se especifica si habrá mayor o menor presupuesto para las políticas fiscales de fomento a la I+D+i (deducciones en el Impuesto de Sociedades, bonificaciones a la Seguridad Social, etc.) y "no se aclara cómo 'casa' esa apuesta por la innovación y su bonificación fiscal con la creación de un tipo impositivo mínimo del Impuesto sobre Sociedades del 15%".

Respecto al aumento de un 21,6% de la partida para proyectos de investigación y facilidades para contratar personal con cargo a ellos, destaca que "parece a priori una buena noticia", pero su impacto a la hora de estimular la I+D+i empresarial va a estar condicionado a las convocatorias de ayudas para proyectos y a medidas concretas para facilitar la contratación de investigadores con cargo a ellos.

Además, recuerda que para lograr en la práctica el objetivo de aumento de la inversión en I+D "es muy necesario adoptar medidas adicionales de carácter no presupuestario que simplifiquen los procesos administrativos y faciliten la obtención de cualquier incentivo al I+D".