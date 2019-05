DES2019 cierra sus puertas con 26.342 visitantes de más de 50 países, un 26% más que en la pasada edición

Los organizadores de DES2019 defienden que la feria "es ya un punto de referencia internacional que ayuda a los directivos y administraciones públicas a entender cómo abordar la materialización de la Industria 4.0, y a integrar en los negocios tecnologías como la Inteligencia Artificial, Blockchain, IoT, Cloud o Ciberseguridad, para desarrollar modelos productivos y económicos sostenibles que coloquen a la innovación en el centro del ADN de las empresas".

DES2019, que ha celebrado su cuarta edición con Ifema como coorganizador por primera vez, ha supuesto un impacto económico de más de 45 millones de euros para la ciudad "debido a la cada vez más importante procedencia internacional de sus visitantes", de los que el 56 por ciento son altos directivos en busca de nuevos socios tecnológicos.

La organización ha confirmado además las fechas de la quinta edición de DES-Digital Enterprise Show, que se celebrará entre el 19 y 21 de mayo de 2020.

El director general de DES, Albert Planas, hace un balance "muy positivo" de esta edición. "Después de cuatro años hablando de transformación digital, la madurez ha llegado al mercado en forma de soluciones reales implantadas y miles de empresas desarrollando innovación de base tecnológica para implantar nuevos modelos de negocio, eficiencia en las operaciones y la mejora en la experiencia de cliente", ha sostenido.

Los organizadores han recalcado cómo el Gobierno de España, la Comisión Europea, la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han mostrado "su reconocimiento y apoyo rotundo" a DES como "impulsor de la empresa digital y foro de conocimiento que sitúa a Madrid y a España en la primera línea internacional de los grandes eventos tecnológicos".

Así, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante su visita destacó que "es un lugar de encuentro en torno a la transformación digital en el que las empresas y pymes pueden conocer el valor de la digitalización como palanca clave para modernizar sus modelos productivos".

EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR TECNOLÓGICO

DES2019 ha contado con la participación de empresas líderes del sector tecnológico, como IBM, Altran, Deloitte Digital, EY, T-Systems, Globant, KPMG, Santander, Telefónica Empresas, Nutanix, Seidor, Zendesk o Improove, entre más de 300 firmas, que en estos tres días han presentado a los asistentes sus soluciones tecnológicas para hacer de la empresa digital una realidad que impulse el desarrollo económico sostenible.

Almudena Alonso, Chief Innovation & Corporate Development Officer de BCW España, ha destacado que DES2019 es un punto de encuentro para empresas y proveedores de soluciones desde "una perspectiva amplia". "Y lo hace además teniendo en cuenta todo tipo de sectores y verticales, para que pueda haber un aprendizaje e intercambio de mejores prácticas", ha dicho.

Por su parte, Iván Menéndez, Country Manager de Nutanix Iberia, ha destacado que participar en DES2019 les ayuda en su objetivo de fortalecer su presencia en una región estratégica para Nutanix, "como es Iberia, donde ya se han consolidado como una firma de referencia en cloud computing y en tecnologías de hiperconvergencia".

Jack Cheng, Chief Executive Officer de XPT y Cofundador de NIO, ha sido el encargado de abrir la última jornada de DES2019. El CEO del fabricante chino de coches eléctricos y autónomos NIO ha puesto el foco en la movilidad como una experiencia para el usuario y en la transformación que está viviendo la industria y que "obliga a las empresas a mirar hacia las nuevas generaciones para adaptarse a sus demandas".

La última jornada también ha contado con el debate 'Leaders of Digital. A conversation about the power of the future", protagonizado por Marta Martínez, presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel; Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu; Sergio Oslé, presidente de Movistar+; Sarah Harmon Picca, Country Manager Spain & Portugal de LinkedIn; y Fuencisla Clemares, Country Manager Spain & Portugal de Google.

Durante el debate, Delgado ha destacado que la transformación impulsada por la innovación tecnológica "produce un impacto enorme en la sociedad, obligando a los negocios a seguir optimizando e innovando". "Es por ello que se magnifica la necesidad de un cambio de liderazgo, un cambio a nivel global de las empresas que supondrá una transformación en la cultura de la compañía", ha dicho.

Además, para todos ellos, "uno de los retos presentes en este proceso de transformación es la lucha por el talento". "Las empresas invierten cada vez más en talento para marcar la diferencia en su sector y actualmente existe una escasez de talentos que se ajusten a las nuevas necesidades", ha añadido.